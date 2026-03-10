Satynowa skóra, zero wysiłku. Poznaj nowy Soft Glam Satin Concealer

Jego lekka, nawilżająca formuła o średnim, budowalnym kryciu pomaga ukryć cienie pod oczami i zaczerwienienia oraz zminimalizować widoczność niedoskonałości, bez zbierania się w załamaniach skóry czy efektu ciastkowania.

Ten kremowy, lekki i odporny na zbieranie się w zagłębieniach korektor nawilża skórę dzięki 1% kompleksowi z hibiskusem, kwasowi hialuronowemu oraz pigmentom powlekanym aminokwasami. Jego długotrwała formuła, odporna na ścieranie i efekt warzenia się, skutecznie maskuje cienie pod oczami oraz zaczerwienienia. Zapewnia krycie w sam raz – średnie i stopniowalne – oraz pozostawia skórę z miękkim, satynowym wykończeniem soft-as-e.l.f. Produkt wyposażono w pluszowy, elastyczny aplikator z precyzyjną końcówką, który umożliwia dokładną aplikację produktu nawet na najmniejsze niedoskonałości.

You’re e.l.f.ing sat: Soft Glam Satin Concealer jest dostępny w 36 odcieniach, tak jak Soft Glam Satin Foundation.

Soft Glam Satin Concealer jest już dostępny stacjonarnie oraz online na rossmann.pl w cenie 39,99 zł.

i Autor: e.l.f. Cosmetics/ Materiały prasowe

e.l.f. Cosmetics

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) napędza przekonanie, że „anything is e.l.f.ing possible”. Jesteśmy firmą innego rodzaju, która przełamuje normy, kształtuje kulturę i łączy społeczności poprzez pozytywną energię, inkluzywność i dostępność. e.l.f. Cosmetics, nasza globalna, flagowa marka, sprawia, że to, co najlepsze w świecie beauty, staje się dostępne dla każdego oka, ust i twarzy, łącząc piękno, kulturę i rozrywkę. Naszą supermocą jest dostarczanie produktów o jakości premium, w przystępnych cenach, dla każdego, które są „e.l.f. clean“ i wegańskie oraz podwójnie certyfikowane przez Leaping Bunny i PETA jako cruelty free. Jesteśmy dumni, że nasze produkty powstają w zakładach z certyfikatem Fair Trade Certified™. Więcej na www.elfcosmetics.com.