Wielkanoc w stylu dolce vita: nowe inspiracje do pieczenia od Lucatto

CYTRUSOWA ŚWIEŻOŚĆ NA ŚWIĄTECZNYM STOLE - Babka i tarta inspirowane limoncello

W linii Magia al Limone pojawia się orzeźwiająca cytrusowa nuta. Puszysta babka z aromatem limoncello, oprószona delikatnym cukrem pudrem, wyróżnia się lekkością i świeżym aromatem. Serię uzupełnia krucha tarta z kremowym nadzieniem i jasną, owocową glazurą. Zestawy zawierają wszystkie elementy potrzebne do przygotowania wypieku. Receptury bazują na prostym składzie, bez zagęstników, syropu glukozowego i sztucznych barwników.

i Autor: Lucatto/ Materiały prasowe

MAŁE SŁODKOŚCI, KTÓRE LUBIĄ TOWARZYSTWO - Babeczki w dwóch smakach

W kolekcji znajdują się dwa warianty. Babeczki Magia al Limone nawiązują do cytrusowej linii i łączą aromat limoncello z cytrynowym lukrem i dekoracyjną posypką. Z jednej porcji powstaje 12 sztuk, a zestaw zawiera papilotki. Dla fanów bardziej deserowych połączeń przygotowano Piccoli di Caramello o smaku banofi z kroplami belgijskiej czekolady.

OWOCOWY AKCENT W DESERACH - Galaretki w unikalnych smakach

Wśród wiosennych propozycji znalazła się także linia Dolce Frutti. Galaretki bez dodatku cukru w wyjątkowych kompozycjach smakowych. Wśród nich pojawiają się warianty: jeżyna z figą, czarna wiśnia, czerwona pomarańcza oraz kiwi z limonką. Produkty powstają z dodatkiem soków owocowych, a ich delikatna konsystencja sprawia, że dobrze sprawdzają się zarówno jako samodzielny deser, jak i dodatek do ciast czy kremów.

KOLOROWY AKCENT NA WIELKANOCNYM STOLE - Dekoracje, które ożywiają wypieki

Wiosenną ofertę uzupełniają posypki Magia di Colore - mieszanki kolorowych elementów przeznaczonych do dekorowania wypieków. Wśród nich znajdują się m.in. kwiatki oraz wielkanocne jajka, które w prosty sposób dodają deserom wiosennego charakteru.

Nowa kolekcja Lucatto łączy prostotę przygotowania z radością odkrywania smaków południowej Europy. Na wielkanocnym stole pojawia się kolor, aromat i lekkość w duchu dolce vita, zachęcając do celebrowania drobnych przyjemności, wspólnych chwil i słodkich momentów spędzanych w gronie najbliższych. To propozycje, które nie tylko smakują wyśmienicie, ale także wprowadzają odrobinę włoskiego stylu i inspirują do tworzenia własnych, wyjątkowych deserów.