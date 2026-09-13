Westfield Arkadia wspiera rodziców w rozwoju zawodowym. We wrześniu bezpłatne warsztaty dla przyszłych mam, ojców i kobiet wracających do pracy

Narodziny dziecka to jeden z tych momentów w życiu, które mogą mieć ogromny wpływ na dalszą ścieżkę zawodową. Decyzje podejmowane jeszcze przed pojawieniem się dziecka - dotyczące podziału urlopów, organizacji opieki, powrotu do pracy czy rozmów z pracodawcą - mogą rzutować na karierę przez kolejne lata. Dlatego Westfield Arkadia chce pomóc rodzicom przygotować się do tego etapu nie tylko organizacyjnie, ale przede wszystkim zawodowo.

We współpracy z Fundacją Share the Care centrum organizuje dwa wydarzenia, które mają dać uczestnikom konkretne narzędzia i kompetencje przydatne w planowaniu kariery: znajomość własnych praw, umiejętność podejmowania świadomych decyzji dotyczących urlopów, asertywność w relacji z pracodawcą, umiejętność identyfikowania własnych zasobów, networking oraz planowanie powrotu na rynek pracy. To kompetencje, które stają się szczególnie istotne właśnie w momencie wejścia w rodzicielstwo.

Narodziny dziecka to jeden z tych momentów w życiu, które mogą mieć ogromny wpływ na dalszą ścieżkę zawodową. Decyzje podejmowane jeszcze przed pojawieniem się dziecka - dotyczące podziału urlopów, organizacji opieki, powrotu do pracy czy rozmów z pracodawcą - mogą rzutować na karierę przez kolejne lata. Dlatego Westfield Arkadia chce pomóc rodzicom przygotować się do tego etapu nie tylko organizacyjnie, ale przede wszystkim zawodowo. We współpracy z Fundacją Share the Care centrum organizuje dwa wydarzenia, które mają dać uczestnikom konkretne narzędzia i kompetencje przydatne w planowaniu kariery: znajomość własnych praw, umiejętność podejmowania świadomych decyzji dotyczących urlopów, asertywność w relacji z pracodawcą, umiejętność identyfikowania własnych zasobów, networking oraz planowanie powrotu na rynek pracy. To kompetencje, które stają się szczególnie istotne właśnie w momencie wejścia w rodzicielstwo.

Rodzic w pracy: prawa i możliwości zawodowe – warsztat dla rodziców

Pierwsze spotkanie skierowane jest do przyszłych mam i ojców oraz osób planujących dziecko. Uczestnicy dowiedzą się, jak świadomie korzystać z przysługujących im praw i jak zaplanować urlopy oraz powrót do pracy tak, aby decyzje dotyczące opieki nad dzieckiem wspierały również ich dalsze plany zawodowe.

Podczas spotkania ekspertka prawa pracy omówi m.in. urlopy macierzyński, rodzicielski i ojcowski, możliwości podziału urlopu między oboje rodziców, świadczenia, elastyczną organizację pracy, ochronę pracowników-rodziców oraz praktyczne kwestie związane z wnioskami i rozmową z pracodawcą.

17 września 2026 r., godz. 10:00 – 12:00

Westfield Arkadia

Udział bezpłatny |liczba miejsc ograniczona I zapisy: LINK

Rodzicielstwo i rozwój zawodowy – warsztat dla mam

Drugie spotkanie będzie skierowane do mam, które chcą przyjrzeć się temu, jak doświadczenia związane z rodzicielstwem wpływają na ich życie zawodowe i poczucie własnej wartości. W oparciu o aktualne badania i dane uczestniczki porozmawiają o relacji między karierą a rodziną, znaczeniu partnerstwa i budowaniu życiowej równowagi w duchu „portfolio life”.

Warsztat pokaże także, że kompetencje rozwijane w życiu rodzinnym mogą być cennym zasobem w pracy – i odwrotnie. Uczestniczki przyjrzą się swoim mocnym stronom, czynnikom wzmacniającym poczucie wartości zawodowej oraz temu, co może wspierać je w łączeniu różnych obszarów życia w sposób zgodny z ich potrzebami i możliwościami.

24 września 2026 r., godz. 10:00-12:00

Westfield Arkadia

Udział bezpłatny |liczba miejsc ograniczona I zapisy: LINK

Wiedza, która pomaga świadomie planować karierę

Partnerem merytorycznym warsztatów jest Fundacja Share the Care, organizacja promująca partnerski model rodziny i większe zaangażowanie obojga rodziców w opiekę nad dziećmi.

Program łączy twardą wiedzę z zakresu prawa pracy z kompetencjami potrzebnymi do świadomego planowania kariery – m.in. asertywnością, budowaniem poczucia wpływu, networkingiem i umiejętnością podejmowania decyzji dotyczących podziału opieki oraz powrotu do pracy.

Celem wydarzeń jest pokazanie, że rodzicielstwo nie musi oznaczać pozostawienia kariery przypadkowi. Może być momentem, w którym warto świadomie przyjrzeć się swoim potrzebom, kompetencjom i zawodowym priorytetom, a następnie zaplanować kolejne kroki.

Warsztaty organizowane są we współpracy z Fundacją Share the Care.

Wydarzenia odbywają się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.