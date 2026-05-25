Węgry bliskie Polakom. Balaton, Eger i Egerszalók pokazują nowe oblicze wypoczynku

To właśnie połączenie nostalgii, łatwości dojazdu oraz rosnącego standardu infrastruktury sprawia, że Węgry ponownie znajdują się w centrum zainteresowania polskich turystów. Coraz częściej wybierane są nie tylko Budapeszt czy Balaton, ale również mniej oczywiste regiony, takie jak Eger i Egerszalók, które łączą historię, naturę oraz tradycję kąpielisk termalnych.

Wielu polskich turystów nie odkrywa Węgier od podstaw - wracają do miejsc, które istnieją już w ich wspomnieniach z dziecięcych wakacji, rodzinnych opowieści czy wcześniejszych podróży. Dziś jednak, obok tego emocjonalnego związku, odwiedzający mogą doświadczyć zupełnie nowego poziomu gościnności, infrastruktury wellness, gastronomii oraz autentycznych regionalnych doświadczeń. Właśnie dlatego Węgry są bliskie Polakom nie tylko geograficznie, ale również emocjonalnie – mówi Lajos Labossa, dyrektor marketingu i komunikacji Hunguest Hotels.

Balaton wraca do łask

Balaton od dekad pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Węgier. Dla wielu Polaków był miejscem pierwszych zagranicznych wakacji, a dziś wraca jako kierunek bardziej świadomego wypoczynku z lepszą gastronomią, nowoczesną bazą hotelową i rozwiniętą ofertą wellness.

Największe jezioro słodkowodne w Europie Środkowej, nazywane "węgierskim morzem” zachwyca szczególnie na północnym brzegu, gdzie krajobraz tworzą wulkaniczne wzgórza, winnice oraz spokojniejsze miejscowości o charakterze dawnych letnisk. Jednym z takich miejsc jest Balatonalmádi, położone w północno-wschodniej części jeziora. To miejscowość znana z historycznych willi, promenad, punktów widokowych oraz czerwonych skał permowych nadających okolicy charakterystyczny krajobraz. Bazą do odkrywania północnego Balatonu może być Hunguest BÁL Resort w Balatonalmádi, nowoczesny hotel położony bezpośrednio nad jeziorem, który w 2022 r. przeszedł kompleksową renowację.

Jezioro Balaton powstało około 20–25 milionów lat temu w wyniku ruchów tektonicznych, a jego niecka została z czasem wypełniona wodą z systemu rzecznego, głównie rzeki Zala. Dzięki wielowiekowemu osadzaniu się materiału dennego jezioro jest dziś płytkie, co sprawia, że woda szybko się nagrzewa. Balaton ma powierzchnię około 592 km², a jego nieformalną stolicą jest Siófok.

Egerszalók - termalne źródła i słynna Góra Solna

Drugim miejscem na mapie północnych Węgier, które przyciąga coraz większe zainteresowanie turystów, jest Egerszalók. Miejscowość słynie przede wszystkim z unikalnej Góry Solnej - białych tarasów mineralnych powstałych dzięki wodzie termalnej wypływającej z głębi ziemi. Gorące źródła o temperaturze około 65–68 stopni Celsjusza przez lata tworzyły charakterystyczne wapienne formacje, które dziś są jednym z najbardziej rozpoznawalnych naturalnych krajobrazów Węgier. Bezpośrednio u stóp Góry Solnej położony jest hotel Hunguest Saliris z 1900 metrami kwadratowymi wody i 17 różnymi basenami.

Region od lat rozwija tradycję uzdrowiskową i wellness. Wody termalne wykorzystywane są zarówno do relaksu, jak i celów leczniczych, a cały obszar uchodzi za jedno z najważniejszych centrów turystyki termalnej na Węgrzech.

Na jednej z ulic Egerszalók, Sáfrány út, znajdują się wyjątkowe mieszkania-jaskinie wyżłobione w tufie wulkanicznym, które były zamieszkiwane jeszcze do połowy XX wieku. Zwiedzający mogą wejść do wnętrza dawnych domostw i zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie mieszkańców regionu, a także poznać warsztaty lokalnych rzemieślników i rękodzielników. W ostatniej z jaskiń działa tradycyjny piec, gdzie po wcześniejszym uzgodnieniu organizowane są pokazy przygotowywania lokalnych wypieków i naleśników, od wyrabiania ciasta, przez wałkowanie i smażenie, aż po degustację. Teren otaczający mieszkania-jaskinie uzupełnia ogród ziołowy z licznymi aromatycznymi roślinami oraz punkt widokowy pozwalający podziwiać krajobraz okolic Egerszalók.

Smaki Węgier – kulinarna gościnność zakorzeniona w tradycji

Węgierska gościnność najlepiej wyrażana jest przy stole. Naród charakteryzują lokalne smaki, rodzinne receptury i wyjątkową dbałość o każdy detal serwisu. Turyści, którzy planują swoją podróż na Węgry mogą przekonać się, że współczesna kuchnia węgierska to nie tylko tradycyjny gulasz czy tokajskie wina, ale także nowoczesne podejście do regionalnych składników i autorskie interpretacje klasycznych dań. Coraz więcej restauracji na Węgrzech, szczególnie w regionie Tokaj i Budapeszcie, łączy wielowiekowe tradycje kulinarne z kreatywną prezentacją i wysoką kulturą obsługi, tworząc wyjątkowe doświadczenia gastronomiczne.

Jednym z najważniejszych punktów programu była kolacja degustacyjna z szefem kuchnii zarządzającym na co dzień restauracją hotelową „Talu” w hotelu 5-gwiazdkowym Andrássy Kúria & Spa w portfolio sieci Hunguest Hotels położonym w spokojnej miejscowości Tarcal. Nazwa restauracji pochodzi od słowa z lokalnego dialektu zempléńskiego oznaczającego pióro - symbol lekkości, elegancji i silnych regionalnych korzeni. Restauracja jako jedyna w regionie winiarskim Tokaj rekomendowana przez przewodnik Michelin oraz wyróżniona dwiema czapkami szefa kuchni w przewodniku Gault & Millau 2026, zachwyca autorską kuchnią opartą na lokalnych produktach i sezonowości. Goście mieli okazję spróbować m.in. wątróbki z kaczki z agrestem, winogronami i orzechami włoskimi, sterleta z czosnkiem, jarmużem i kawiorem z łososia czy krwistej dziczyzny ze szparagami z nowego sezonowego menu. Każdemu daniu towarzyszyła starannie dobrana selekcja win z regionu Tokaj.

W restauracji Talu chcemy opowiadać historię regionu Tokaj poprzez smaki, aromaty i emocje. Bazujemy na lokalnych składnikach, rodzinnych recepturach i tradycjach regionu, ale jednocześnie nie boimy się nowoczesnych technik i kreatywnych interpretacji. Dla nas najważniejsze jest, aby każdy gość poczuł prawdziwą węgierską gościnność i wyjątkową atmosferę tego miejsca – tłumaczy Árpád Cserbák, szef kuchni restauracji Talu w Andrássy Kúria & Spa.

Eger – historia, wino i kultura termalna

Eger to jedno z najbardziej malowniczych miast północnych Węgier, położone u stóp Gór Bukowych około 130 kilometrów od Budapesztu. Miasto od lat przyciąga turystów połączeniem historii, kultury wina oraz tradycji termalnej. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem pozostaje zamek w Egerze, gdzie w 1552 roku niewielka załoga skutecznie obroniła miasto przed wojskami Imperium Osmańskiego. Spacerując po centrum można zobaczyć także minaret z czasów tureckich, monumentalną bazylikę oraz historyczne uliczki pełne kawiarni i restauracji.

Eger jest również jednym z najważniejszych regionów winiarskich Węgier. W Dolinie Pięknej Pani, w piwnicach wykutych w tufie wulkanicznym, dojrzewa słynne Egri Bikavér, znane w Polsce jako Bycza Krew. Region słynie jednak nie tylko z czerwonych win, ale także z coraz bardziej cenionych win białych oraz rozwijającej się kultury gastronomicznej opartej na lokalnych smakach i produktach.

To miasto ma wyjątkową atmosferę, której trudno szukać w innych częściach Węgier. To miasto żyje własnym rytmem – spokojniejszym i bardzo bliskim polskim turystom. Wielu odwiedzających zachwyca się połączeniem historycznej architektury, tradycji winiarskich oraz kultury termalnej, która od pokoleń jest naturalną częścią codziennego życia mieszkańców regionu - dodaje Kowalskiné Szekfy Ibolya, wieloletnia polskojęzyczna przewodniczka z Węgier.

Miasto od wieków związane jest także z wodami termalnymi i kulturą uzdrowiskową. W Egerze działają zarówno historyczne łaźnie tureckie, jak i nowoczesne kąpieliska termalne z basenami wellness. Bezpośrednio przy jednym z nich położony jest Hunguest Flóra – całkowicie odnowiony hotel oferujący wygodny dostęp do infrastruktury termalnej oraz strefy wellness, stanowiący jedną z głównych baz wypoczynkowych dla odwiedzających region.