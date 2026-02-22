W tym wieku ludzie są najbardziej nieszczęśliwi. Najnowsze badania nie pozostawiają złudzeń

Psychologowie i ekonomiści od lat badają, jak wiek wpływa na nasze poczucie szczęścia, odkrywając zaskakujące prawidłowości.

Badania wykazują, że satysfakcja z życia często układa się w kształt litery U, z najniższym punktem w średnim wieku.

Najnowsze analizy wskazują konkretny wiek, w którym ludzie są najbardziej nieszczęśliwi, co zbiega się z kryzysem wieku średniego.

Poczucie szczęścia w życiu to złożona i indywidualna sprawa, na którą wpływa wiele czynników. Szczęście to nie jest stan, który można osiągnąć raz na zawsze. To proces, który wymaga ciągłego dbania o siebie, swoje relacje i swoje otoczenie. Skupiając się na dobrych relacjach z innymi, akceptacji siebie, realizacji pasji oraz dbaniu o dobre zdrowie fizyczne i psychiczne, możemy znacząco wpłynąć na swoje poczucie szczęścia i satysfakcji. Należy jednak pamiętać, że każdy ma swoją własną definicję szczęścia i to, co działa dla jednej osoby, niekoniecznie musi działać dla innej. Z badań przeprowadzonych przez naukowców wynika, iż istnieje okres w naszym życiu, w którym jednak odczuwamy znacznie mniejsze zadowolenie.

Naukowcy nie mają wątpliwości. W tym wieku jesteśmy najbardziej nieszczęśliwi

Od dawna mówi się o kryzysie wieku średniego, okresie w życiu, w którym wielu ludzi zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe wybory i odczuwa spadek satysfakcji z życia. Choć doświadczenie to jest bardzo indywidualne, badania psychologiczne wskazują na pewien trend: największy spadek poczucia szczęścia i satysfakcji z życia przypada na wiek około 47-50 lat. Wyniki badań opublikowane w prestiżowym magazynie "Journal of Population Economics" przez ekonomistę Davida G. Blanchflowera z Dartmouth College, który przeanalizował dane z różnych sondaży, które przeprowadzono pośród setek tysięcy osób z różnych krajów i kultur, jasno wskazują, że najbardziej nieszczęśliwi jesteśmy przed pięćdziesiątką, a dokładnie w 47,2 roku naszego życia. Dlaczego właśnie wtedy odczuwamy najmniejszą satysfakcję z naszego życia? Dzieje się tak, gdyż w wieku średnim wiele osób znajduje się w szczycie zobowiązań - zawodowych, finansowych i rodzinnych. Kredyty, wychowywanie dzieci, opieka nad starzejącymi się rodzicami oraz wymagająca praca potrafią kumulować stres. Młodość sprzyja marzeniom i poczuciu, że "wszystko jest możliwe". W połowie życia część ludzi zaczyna podsumowywać swoje osiągnięcia i porównywać je z dawnymi oczekiwaniami. Niekiedy pojawia się rozczarowanie lub poczucie niespełnienia. Poza tym, nasza codzienność staje się bardziej przewidywalna. Brakuje ekscytacji charakterystycznej dla młodszych lat, a obowiązki zaczynają dominować nad spontanicznością. Wszystkie te czynniki sprawiają, iż odczuwamy znacznie mniejsze zadowolenie z naszego życia niż w latach wcześniejszych.