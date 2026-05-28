Trzeci Dom Ronalda McDonalda w Polsce już otwarty – miejsce, gdzie rodzina może być razem

Podczas wydarzenia obecni byli m.in. Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski, dr Marek Migdał – Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Ewa Janczar, przewodniczący Rady Ronald McDonald House Global Alex Dimitrief oraz społecznicy, pracujący w Radzie polskiej organizacji. Poranek w Domu spędziło razem ponad 300 osób.

„Rodzina zostaje razem”

Fundacja Dom Ronalda McDonalda Polska od 24 lat wspiera publiczną medycynę pediatryczną, rozwijając programy oparte na idei opieki skoncentrowanej na rodzinie. Jej misją jest umożliwienie rodzinom bycia blisko dziecka w trakcie leczenia – bo obecność bliskich realnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka i proces zdrowienia. Domy Ronalda McDonalda nie są hotelem ani tymczasowym noclegiem. Fundacja buduje je w najbliższym sąsiedztwie ważnych publicznych szpitali, projektując tak, by rodziny mogły w nich mieszkać i czuć się jak w domu: odpocząć po długim dniu na oddziale, przygotować posiłek, zrobić pranie, być razem i zadbać o codzienność w wyjątkowo trudnym czasie. Pobyty w Domach to nie dni, a tygodnie i miesiące.

Każdy Dom Ronalda McDonalda budujemy po to, by rodzina nie musiała wybierać między leczeniem dziecka, a byciem razem. Rodzice, rodziny, mogą mieszkać u nas tak długo, jak wymaga tego terapia. Pewność, że jest miejsce, w którym można zamieszkać na czas choroby, które zdejmuje z barków rodziny finansową kwestię pobytu poza domem zmienia wszystko. W Domach mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, godności i solidarności. Nowoczesna medycyna pediatryczna potrzebuje Domów – mówi Katarzyna Rodziewicz, prezes zarządu fundacji i dyrektor wykonawcza fundacji Dom Ronalda McDonalda Polska.

W maju 2026 roku organizacja przyjęła nową nazwę – Dom Ronalda McDonalda Polska – w ramach europejskiego i globalnego rebrandingu, który podkreśla jej kluczowy program. Od teraz w komunikacji widać, jak potężną międzynarodową siecią są Domy Ronalda McDonalda. Pełen zakres programów fundacji to obok Domów Ronalda McDonalda, program Pokoi Rodzinnych, ogólnopolski program „Łóżka dla rodziców” oraz Mobilna Klinika, realizująca trwający nieprzerwalnie od 20 lat pogram bezpłatnych profilaktycznych badań USG u dzieci. Fundacja jest organizacją niezarobkową, a wszystkie programy pomagają bezpłatnie.

Trzeci Dom na mapie Polski

Nowo otwarty Dom Ronalda McDonalda w Warszawie jest trzecim takim obiektem w Polsce, obok działających już Domów w Krakowie dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i Warszawie przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Trzeci Dom powstał na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Jest to parterowy budynek o powierzchni ponad 1700 m², wybudowany z wykorzystaniem innowacyjnej, ekologicznej technologii CLT, mieszczący 20 pokoi rodzinnych z łazienkami, wspólną kuchnię, jadalnię, pralnię, bawialnię i ogród. Autorem projektu są, jak w przypadku dwóch poprzednich Domów, AFP architekci, Tomasz Flejterski i Alicja Szojda.

Otwarcie Domu Ronalda McDonalda na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” to bardzo ważny moment dla naszego szpitala. Cieszymy się, że rodziny naszych pacjentów będą mogły z niego korzystać. To miejsce, które pozwoli rodzicom być naprawdę blisko dziecka przez cały czas leczenia. Dom daje rodzinom warunki do codziennego funkcjonowania, a nam pomaga jeszcze lepiej realizować opiekę skoncentrowaną na pacjencie i jego bliskich – mówi Marek Migdał, Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Dom dla IPCZD to odpowiedź na rosnące potrzeby wielkich ośrodków pediatrycznych i rodzin pacjentów. Prawie 50 lat doświadczeń na świecie, ponad 10 lat pracy Domów w Polsce, pokazują ogromne znaczenie programu. Do tej pory z Domów skorzystało ponad 1700 rodzin, a bliscy hospitalizowanych dzieci spędzili w nich łącznie ponad 150 000 nocy. To właśnie dlatego goście często mówią o Domach jako o „prawdziwym domu poza domem” – miejscu, w którym można na prawdę zamieszkać na czas leczenia dziecka, odzyskać siły i być blisko wtedy, gdy ta bliskość jest najistotniejsza.

O Domu Ronalda McDonalda Polska:

Dom Ronalda McDonalda Polska (wcześniej Fundacja Ronalda McDonalda) jest częścią globalnej sieci Ronald McDonald House, działającej w ponad 60 krajach świata. Zmiana nazwy jest wynikiem międzynarodowej dyskusji pomiędzy szpitalami partnerskimi, rodzinami, wolontariuszami i ludźmi fundacji. Misja fundacji wszędzie na świecie brzmi jednoznacznie „Rodzina zostaje razem”.

Od ponad 50 lat organizacja rozwija model wsparcia, w którym obecność rodziny jest integralną częścią procesu leczenia dziecka. Fundacji wspiera dzieci i ich bliskich w trakcie hospitalizacji, jednocześnie wzmacniając publiczną medycynę pediatryczną poprzez partnerstwa ze szpitalami i uzupełnianie systemu opieki o rozwiązania skoncentrowane na rodzinie.

W Polsce działania fundacji obejmują cztery kluczowe programy: Domy Ronalda McDonalda, Pokoje Rodzinne, program „Łóżka dla Rodziców” oraz program Mobilnej Kliniki. Wszystkie działania realizowane są bezpłatnie, we współpracy z partnerami medycznymi oraz dzięki zaangażowaniu darczyńców i wolontariuszy.

Każdy może wesprzeć działania Domu Ronalda McDonalda Polska przekazując 1,5% podatku (KRS 0000105450), donację, darowiznę lub angażując się w wolontariat. Więcej informacji: www.domronaldamcdonalda.org.