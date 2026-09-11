Tillo i Amilon łączą siły, by wspólnie objąć pozycję międzynarodowego lidera rynku nagród, programów motywacyjnych i kart podarunkowych

Strategiczne przejęcie łączy ofertę i sieć biur obu firm w Wielkiej Brytanii, Włoszech, innych krajach Europy oraz na świecie, umacniając pozycję Grupy Tillo jako globalnego lidera w obszarze infrastruktury nagród i zachęt.

Przejęcie Amilon przez Tillo stanowi ważny etap realizacji międzynarodowej strategii rozwoju Tillo i umożliwia połączenie potencjałów obu firm w ramach silniejszej platformy nagród, zachęt oraz kart podarunkowych. W wyniku tej transakcji powstaje niekwestionowany transatlantycki lider w tej kategorii, działający na większą skalę, dysponujący szerszą siecią dostawców i zapewniający klientom oraz partnerom dostęp do rynków w Europie, Ameryce Północnej i regionie APAC. W 2026 roku firmy spodziewają się obsłużyć sprzedaż kart podarunkowych o łącznej wartości ponad 3 miliardów funtów oraz osiągnąć 30-procentowy wzrost rok do roku.

Partnerstwo przyspiesza realizację długoterminowej wizji Tillo, zakładającej stworzenie globalnej, zaufanej infrastruktury technologicznej dla nagród, zachęt i kart podarunkowych oraz wykorzystywanie ich jako narzędzia budowania relacji. Obie firmy łączy wizja przyszłości cyfrowej wartości, opartej na płynnym, zintegrowanym i globalnym ekosystemie cyfrowych nagród, korzyści oraz rozwiązań wspierających zaangażowanie.

Doświadczenie Amilon w obszarze świadczeń pracowniczych i systemów kafeteryjno-socjalnych na rynkach europejskich sprawia, że połączona firma będzie mogła skutecznie obsługiwać zarówno międzynarodowych nabywców poszukujących jednego strategicznego partnera w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Europie kontynentalnej, jak i marki zainteresowane rozwojem dystrybucji na najbardziej wartościowych rynkach konsumenckich świata.

To niezwykle ekscytujący, przełomowy moment dla Tillo oraz całej naszej branży. Już od pierwszych rozmów z zespołem Amilon było jasne, że podzielamy przekonanie co do tego, w jakim kierunku zmierza sektor nagród, zachęt i zaangażowania oraz jaką rolę odgrywa w tworzeniu prawdziwych więzi między markami, firmami oraz konsumentami. Na przestrzeni blisko dwóch dekad Amilon zbudował znakomity biznes, cieszący się zaufaniem czołowych włoskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz ceniony za wyjątkowe standardy obsługi i wiedzę. Połączenie sił pozwala nam wykorzystać nasze mocne strony i zbudować międzynarodową platformę cyfrowej wartości o kompetencjach i zasięgu, które będą kształtować przyszłość tej branży. Równie ważne jest to, że znaleźliśmy zespół, którego kultura i wartości są ściśle zbieżne z naszymi. Z dumą witam go jako partnera w Grupie Tillo – podkreśla Alex Preece, CEO i współzałożyciel Tillo

Obie firmy opierają się na solidnych fundamentach - są efektywnie zarządzane, rozwijają się organicznie i rentownie oraz cieszą się głębokim zaufaniem klientów. Co istotne, współzałożyciele i prezesi Amilon, Andrea Verri i Fabio Regazzoni, reinwestują w połączony biznes i nadal będą prowadzić Amilon jako spółkę należącą do Grupy Tillo.

W ciągu ostatnich dwóch dekad Amilon przekształcił się z firmy działającej na rynku kart podarunkowych w wiodącą platformę cyfrowej wartości, pomagającą firmom angażować i nagradzać ludzi oraz budować z nimi relacje poprzez coraz bardziej zróżnicowany ekosystem rozwiązań. To kolejny etap tej drogi, odzwierciedlający wspólną ambicję kształtowania przyszłości cyfrowej wartości, w której nagrody, zachęty, korzyści oraz zaangażowanie tworzą spójny system na różnych rynkach i w wielu kanałach. Łącząc globalną technologię i zasięg Tillo z pozycją lidera Amilon w Europie Południowej oraz jego wiedzą w zakresie cyfrowej wartości, zachęt i zaangażowania, tworzymy platformę o skali i możliwościach, które pozwolą lepiej obsługiwać międzynarodowych klientów, marki i partnerów. Razem jako Grupa Tillo, będziemy dostarczać szersze rozwiązania, bardziej zaawansowane technologie oraz nowe możliwości rozwoju, jednocześnie budując zaufane relacje, które były i są kluczowe dla naszego sukcesu - komentują Andrea Verri i Fabio Regazzoni, prezesi i współzałożyciele Amilon

Od 2025 roku Tillo współpracuje z inwestorem rozwojowym Tenzing. Współpraca rozpoczęła się w ramach w pełni wtórnej transakcji, która zapewniła płynność wczesnym inwestorom, a jednocześnie umożliwiła dotychczasowemu zespołowi zarządzającemu dalszą realizację długoterminowej strategii firmy. Poza inwestycjami Tenzing wspierał kolejną fazę rozwoju Tillo, wnosząc bogatą wiedzę w zakresie skalowania biznesu technologicznego, ekspansji międzynarodowej oraz realizacji strategicznych przejęć.

Odkąd zaczęliśmy wspierać Tillo, nieustannie imponują nam siła zespołu kierowniczego oraz tempo międzynarodowego rozwoju firmy. Przejęcie Amilon to naturalny kolejny krok w tej historii wzrostu, łączący dwie dochodowe firmy prowadzone przez założycieli, które mają wspólną kulturę i uzupełniający się zasięg w Wielkiej Brytanii, Europie oraz poza nią. Jesteśmy dumni, że możemy nadal wspierać Alexa i zespół Tillo. Cieszymy się również, że Andrea i Fabio reinwestują wspólnie z nami, budując wiodącą platformę nagród, zachęt i kart podarunkowych na całym świecie - dodają Gareth Healy i Maria Tozzi Spadoni, Portfolio Leads, Tenzing.

Firmie Tillo doradzały Clearwater Financial Services i EMC Corporate Finance, a wsparcie prawne zapewniła Simmons & Simmons. Amilonowi doradzały Intermonte w zakresie finansowym oraz Gianni & Origoni w zakresie prawnym.