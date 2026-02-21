Tiktokerka pokazała, jak montować kostkę do WC. Ten sposób "spłukuje" stare przyzwyczajenia

W sieci krąży nagranie, które uświadamia, że większość z nas błędnie montuje zawieszki toaletowe.

Kluczem do sukcesu jest nietypowe wykorzystanie elastycznego uchwytu pod kołnierzem muszli.

Zastosowanie tej metody sprawia, że woda lepiej opłukuje kostkę, co zwiększa jej skuteczność.

Przed testem warto sprawdzić budowę swojej toalety, by uniknąć niespodzianek.

Rewolucja w łazience. FitMeIn pokazuje, jak to się robi

Żyjemy w przekonaniu, że pewne czynności wykonujemy instynktownie dobrze, dopóki internet nie wyprowadzi nas z błędu. Media społecznościowe stały się kopalnią wiedzy na temat domowych patentów – od ukrytych funkcji w zmywarkach po ekologiczne pranie. Tym razem na tapet trafiły kostki do WC. Okazuje się, że przez lata mogliśmy nieświadomie ograniczać ich potencjał. Sprawę nagłośniła tiktokerka ukrywająca się pod nickiem FitMeIn, która swoim odkryciem dosłownie wstrząsnęła łazienkowym światkiem.

Gdzie jest haczyk? Ukryta funkcja zawieszki

Autorka nagrania przyznała z rozbrajającą szczerością, że ten genialny w swojej prostocie trik poznała dopiero w wieku 36 lat. Jej metoda deklasuje tradycyjne wieszanie plastiku na brzegu sanitariatu. Cały sekret tkwi w konstrukcji sklepowych odświeżaczy – ich uchwyt jest na tyle elastyczny, że można go schować bezpośrednio pod kołnierzem muszli klozetowej. Efekt? Kostka ląduje wyżej i stabilniej, dzięki czemu strumień wody dokładniej ją opłukuje, a toaleta lśni czystością. Warto jednak pamiętać o jednym szczególe technicznym: ten patent zadziała wyłącznie w modelach posiadających klasyczny kołnierz.

Zrób to sam, czyli domowa kostka w kilku krokach

Dla fanów rozwiązań DIY mamy jeszcze jedną ciekawostkę. Zamiast biegać do drogerii, można zakasać rękawy i przygotować własny wkład, który rozprawi się z kamieniem i osadem. To rozwiązanie nie tylko skuteczne, ale i przyjazne dla portfela oraz środowiska. Przepis jest banalnie prosty: wystarczą dwie kostki startego mydła i odrobina płynu do podłóg. Wiórki mydlane rozpuszczamy w 100 ml wody na małym ogniu, pilnując, by masa się nie przypaliła.

Gdy uzyskamy jednolitą konsystencję, dolewamy detergent, a gotową miksturę przelewamy do silikonowych foremek (lub formy wyłożonej papierem). Po wizycie w zamrażarce nasze domowe kostki do WC są gotowe do akcji. Można je umieścić w pustych koszyczkach po zużytych odświeżaczach i cieszyć się świeżością własnej produkcji.