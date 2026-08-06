Ten objaw pojawia się rano. Może świadczyć o niedoborze magnezu

Poranne dolegliwości, które często bywają bagatelizowane jako zwykłe zmęczenie, mogą w niektórych przypadkach wskazywać na niedobór kluczowych składników odżywczych w organizmie.

Jeden z niezbędnych minerałów odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu wielu układów, a jego niewystarczająca ilość może prowadzić do charakterystycznych, powtarzających się objawów.

Chociaż konkretny objaw, taki jak nagły skurcz, bywa często kojarzony z niedoborem tego pierwiastka, należy pamiętać, że może on mieć wiele innych przyczyn i nie stanowi samodzielnej podstawy do diagnozy.

W przypadku regularnego występowania niepokojących symptomów, zamiast natychmiastowej suplementacji, zaleca się analizę diety oraz konsultację z lekarzem w celu ustalenia właściwej przyczyny i ewentualnego leczenia.

Magnez uczestniczy m.in. w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego, a także pomaga utrzymać prawidłową równowagę elektrolitową. Organizm potrzebuje go każdego dnia, dlatego ważna jest odpowiednio zbilansowana dieta. Na jego poziom mogą wpływać m.in. sposób odżywiania, niektóre choroby oraz stosowanie określonych leków. Warto jednak pamiętać, że pojedynczy objaw nie wystarcza, aby rozpoznać niedobór.

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Niedobór magnezu - jak go rozpoznać?

Jednym z objawów, który może pojawić się przy zbyt małej ilości magnezu w organizmie, są skurcze mięśni, w tym nieprzyjemne skurcze łydek występujące w nocy lub nad ranem. Mogą one wybudzać ze snu albo pojawiać się tuż po wstaniu z łóżka. Magnez bierze udział w prawidłowej pracy mięśni, dlatego jego niedobór może wiązać się z zaburzeniami ich funkcjonowania. Nie oznacza to jednak, że każdy poranny skurcz jest dowodem na brak tego pierwiastka.

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Poranne skurcze - co oznaczają?

Podobne dolegliwości mogą mieć wiele innych przyczyn, m.in. odwodnienie, intensywny wysiłek fizyczny, długotrwałe pozostawanie w jednej pozycji, zaburzenia elektrolitowe czy niektóre leki. Jeśli skurcze regularnie się powtarzają, są bardzo bolesne albo pojawiają się wraz z innymi niepokojącymi objawami, warto omówić je z lekarzem. Zamiast od razu sięgać po suplement, dobrze przyjrzeć się diecie. Magnez znajduje się m.in. w pestkach dyni, migdałach, orzechach, kakao, produktach pełnoziarnistych, nasionach roślin strączkowych i zielonych warzywach liściastych. W przypadku podejrzenia niedoboru lekarz może również zalecić odpowiednią diagnostykę. Poranny skurcz łydki nie powinien więc być powodem do paniki, ale jeśli regularnie się powtarza, warto zastanowić się nad jego przyczyną. Zbilansowana dieta, odpowiednie nawodnienie i obserwowanie organizmu to dobry początek.

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