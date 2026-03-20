Ten kolor zdominuje lato 2026. Projektanci już nie mają wątpliwości

Nadchodzące lato 2026, według prognoz trendów i pokazów mody, zostanie zdominowane przez jeden konkretny kolor, który pojawi się w wielu elementach garderoby i makijażu.

Wybór tego odcienia wynika z jego uniwersalności, zdolności do podkreślania opalenizny oraz harmonijnego dopasowania do różnorodnych typów urody, co czyni go idealnym wyborem na nadchodzący sezon.

Eksperci mody podkreślają, że ten kolor wpisuje się w ogólne tendencje powrotu do natury i świeżości, stanowiąc jednocześnie bezpieczny, ale stylowy element wielu stylizacji.

Przewiduje się, że ten konkretny odcień stanie się nową, popularną alternatywą dla klasycznych neutralnych barw, oferując elegancję bez przytłoczenia i doskonale komponując się z różnymi dodatkami.

Trendy na 2026 rok mocno skręcają w stronę natury, spokoju i harmonii. Po latach intensywnych neonów i wyrazistych kontrastów projektanci stawiają na barwy, które dają wrażenie lekkości i świeżości. Ten kolor świetnie łączy się z bielą, beżem, jeansem, ale też z mocniejszymi akcentami, jak czekoladowy brąz czy złoto. Eksperci od mody podkreślają, że to odcień "bezpieczny", ale jednocześnie bardzo stylowy. Sprawdza się zarówno w minimalistycznych stylizacjach, jak i w bardziej romantycznych czy boho. Nic dziwnego, że marki już teraz szykują całe kolekcje oparte właśnie na tej barwie.

Ten kolor to hit 2026

Chodzi o jasny pistacjowy odcień, który jest niezwykle subtelny. To chłodny odcień zieleni z delikatną nutą pastelową. Ten kolor kojarzy się z wakacyjną świeżością, naturą i spokojem. Pistacjowy pojawia się na lekkich sukienkach, lnianych koszulach, garniturach, a także w dodatkach: torebkach, sandałach i okularach przeciwsłonecznych.

Projektanci przewidują, że latem 2026 będzie on nową alternatywą dla klasycznej bieli i beżu. Pistacjowy pięknie podkreśla opaleniznę, wygląda elegancko, ale nie jest przytłaczający. Co więcej, pasuje zarówno blondynkom, jak i brunetkom, a w połączeniu ze złotą biżuterią wygląda wyjątkowo luksusowo. Jeśli planujesz odświeżyć garderobę na kolejny sezon, ten kolor zdecydowanie warto mieć na oku. Wszystko wskazuje na to, że będzie absolutnym hitem nadchodzącego lata.

