Ten błąd przy ścieleniu łóżka może sprzyjać wilgoci. Wiele osób robi go codziennie

Ścielenie łóżka od razu po przebudzeniu wydaje się dobrym sposobem na szybkie uporządkowanie sypialni, ale jeden poranny nawyk może mieć również mniej oczywiste konsekwencje.

W nocy pościel ma kontakt z ciepłem i wilgocią, dlatego po przebudzeniu warto dać jej chwilę na przewietrzenie, zamiast od razu szczelnie ją przykrywać.

Szczególne znaczenie ma odpowiednia wentylacja sypialni, zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach, gdy częściej zamykamy okna i korzystamy z ogrzewania.

O świeżość pościeli warto dbać nie tylko poprzez codzienne ścielenie, ale również regularne pranie, wietrzenie kołder i poduszek oraz kontrolowanie wilgotności w pomieszczeniu.

Podczas snu ciało naturalnie oddaje ciepło i wilgoć. Część z niej trafia do piżamy, prześcieradła, poduszki oraz kołdry. To zupełnie normalne, dlatego pościel nie jest całkowicie sucha zaraz po przebudzeniu, nawet jeśli tego nie zauważamy.

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Problem może pojawić się wtedy, gdy od razu przykryjemy całe łóżko i pozostawimy je na wiele godzin bez dostępu powietrza. Wilgoć zostaje wówczas niejako „zamknięta” między warstwami materiału. W połączeniu z ciepłem może to stworzyć warunki, w których łatwiej rozwijają się nieprzyjemne zapachy, a z czasem także problemy związane z nadmierną wilgotnością. Dlatego przed ścieleniem warto dać pościeli chwilę na przewietrzenie. Nie trzeba przy tym urządzać wielkiej rewolucji w sypialni.

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Najpierw przewietrz, potem ściel

Dobrym nawykiem jest odsunięcie kołdry i pozostawienie łóżka na pewien czas odkrytego. W tym czasie można otworzyć okno i przewietrzyć pomieszczenie. Dopiero później warto wygładzić prześcieradło, poprawić poduszki i przykryć łóżko. Szczególnie istotne może być to jesienią i zimą, kiedy więcej czasu spędzamy przy zamkniętych oknach, a włączone ogrzewanie zmienia warunki panujące w sypialni. Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie rezygnować z przykrywania łóżka. Chodzi przede wszystkim o kolejność.

Warto również regularnie prać pościel, wietrzyć kołdry i poduszki oraz zwracać uwagę na to, czy w sypialni nie utrzymuje się zbyt wysoka wilgotność. Jeśli rano masz zwyczaj natychmiast przykrywać łóżko grubą narzutą, spróbuj przez kilka dni zmienić kolejność. Najpierw przewietrz sypialnię i pozwól pościeli „odetchnąć”, a dopiero później zajmij się ścieleniem. To niewielka zmiana, która może pomóc zadbać o świeżość łóżka.