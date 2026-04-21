Te miejsca z koreańskich seriali naprawdę istnieją. Fani jeżdżą tam tylko po jedno zdjęcie

Według Korea Tourism Organization rosnąca popularność K-dram sprawia, że turystyka filmowa stała się jednym z kluczowych trendów wśród zagranicznych podróżników.

„Goblin” – molo, które zna każdy fan K-dram

Jumunjin Breakwater

To jedno z najbardziej ikonicznych miejsc koreańskiej popkultury. Scena pierwszego spotkania bohaterów „Goblin” sprawiła, że niewielkie molo w Gangneung stało się miejscem pielgrzymek fanów z całego świata.

Dziś turyści często odtwarzają tu kultową scenę z czerwonym szalikiem, robiąc zdjęcia dokładnie w tym samym ujęciu.

„Winter Sonata” – początek globalnej K-manii

Nami Island

Romantyczne alejki tej wyspy to klasyk, który zapoczątkował falę zainteresowania Koreą. Do dziś to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez fanów K-dram.

Wyspa słynie z charakterystycznej alei drzew, która zmienia się wraz z porami roku i wygląda jak żywcem wyjęta z serialu.

„Queen of Tears” – luksus i Seul w najlepszym wydaniu

Jedna z największych dram 2024 roku pokazuje Koreę Południową z bardziej ekskluzywnej, nowoczesnej strony. „Queen of Tears” łączy romantyczną historię z tłem pełnym luksusowych hoteli, centrów handlowych i wyjątkowych lokalizacji, które podkreślają status i styl życia bohaterów.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc z serialu jest Aqua Planet Ilsan – nowoczesne akwarium położone niedaleko Seulu. To właśnie tam rozgrywa się jedna z najbardziej emocjonalnych scen, w której główny bohater wyznaje swoje uczucia. Przestrzeń wypełniona ogromnymi zbiornikami wodnymi, nastrojowym światłem i spokojną atmosferą idealnie podkreśla romantyczny charakter tej sceny, dlatego miejsce to stało się obowiązkowym punktem dla fanów serialu.

Serial prezentuje także inne znane miejsca w Seulu, takie jak luksusowy hotel Grand Walkerhill czy nowoczesne centrum handlowe The Hyundai Seoul, które w dramie pojawia się jako elegancki dom towarowy. Dzięki temu widzowie mogą zobaczyć kontrast między codziennym życiem a światem bogactwa i prestiżu.

„Queen of Tears” nie tylko opowiada historię miłosną, ale również promuje współczesny wizerunek Korei – dynamiczny, stylowy i pełen wyjątkowych miejsc, które można odwiedzić w rzeczywistości.

„Lovely Runner” – Suwon, który stał się planem zdjęciowym

Popularna drama z 2024 roku była w dużej części kręcona w Suwon, szczególnie w dzielnicy Haenggung-dong. To miejsce, pełne wąskich uliczek, kawiarni i tradycyjnych domów, stało się popularnym celem dla fanów serialu.

Jednym z głównych punktów jest ulica Haengnidan-gil, znana z klimatycznych kawiarni i sceny pierwszej randki bohaterów. W pobliżu znajduje się także Haenggung-dong Mural Village – dzielnica ozdobiona kolorowymi muralami, gdzie kręcono sceny z życia szkolnego bohaterów.

Warto odwiedzić również Hwahongmun Gate, malowniczą bramę twierdzy Hwaseong, szczególnie piękną nocą, oraz pawilon Banghwasuryujeong – spokojne miejsce nad stawem, idealne na odpoczynek i znane ze scen wspólnego spędzania czasu przez bohaterów.

Suwon dzięki „Lovely Runner” stał się wyjątkowym miejscem, gdzie można poczuć atmosferę serialu w prawdziwej przestrzeni miasta.

Extraordinary Attorney Woo” – futurystyczny Seul

Songdo International Business District

Nowoczesna dzielnica Songdo często pojawia się w nowych produkcjach jako symbol współczesnej, technologicznej Korei.

To jedno z najbardziej „filmowych” miejsc nowoczesnej Korei — często wykorzystywane jako tło dla biur i scen miejskich.

„Itaewon Class” – dzielnica, która stała się ikoną

Itaewon

Dzielnica Itaewon, znana z serialu Itaewon Class, stała się jednym z najpopularniejszych miejsc w Seulu. Już od 1997 roku jest oficjalną strefą turystyczną i wyróżnia się wielokulturowym charakterem – mieszka tu ponad 20 000 obcokrajowców.

To tętniąca życiem dzielnica pełna restauracji, barów i sklepów, gdzie można spróbować kuchni z całego świata, zwłaszcza na słynnej World Food Street. Itaewon słynie także z zakupów, unikalnej mody oraz licznych wydarzeń i festiwali, takich jak Global Village Festival.

To właśnie tutaj najlepiej widać wielokulturowy charakter Seulu pokazany w serialu.

„Crash Landing on You” – codzienność nad rzeką Han

Han River

Sceny pikników z ramyeonem i piwem nad rzeką Han to jeden z najbardziej rozpoznawalnych motywów współczesnych K-dram. Dziś parki nad rzeką w Seoul są popularnym miejscem spotkań mieszkańców – dokładnie tak, jak w serialach.

To właśnie tutaj kręcono spokojne, codzienne sceny pokazujące życie bohaterów – podobnie jak inne lokacje z serialu, które przyciągają fanów z całego świata. Produkcja była realizowana w różnych miejscach Korei i za granicą, aby stworzyć wyjątkowy klimat historii.

„Our Blues” – spokojna Korea na wyspie Jeju

Jeju Island

Serial pokazał zupełnie inne oblicze Korei – spokojne, lokalne życie na wyspie Jeju, które przyciąga turystów szukających natury i wyciszenia.

Kręcono go w wielu malowniczych miejscach, m.in. na targu w Jeju City, w nadmorskich wioskach oraz przy słynnych klifach i plażach. Pojawiają się także charakterystyczne lokalizacje, jak porty rybackie czy tradycyjne uliczki, które oddają codzienność mieszkańców.

Klify i wybrzeża Jeju należą do najbardziej malowniczych krajobrazów w całej Korei – szczególnie okolice takich miejsc jak Seongsan Ilchulbong zachwycają widokami

Korea jak z serialu

Korea Południowa stała się jednym z najbardziej „filmowych” kierunków turystycznych na świecie. Od romantycznych molo po futurystyczne dzielnice Seulu – wiele miejsc z K-dram istnieje naprawdę i można je odwiedzić w trakcie jednej podróży.

Dla wielu widzów serial jest początkiem, a podróż do Korei – jego naturalną kontynuacją.