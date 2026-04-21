Dom po wiosennym resecie – jak sprawić, by porządek został z nami na dłużej?

Wiosna – czas na reset

Wraz z nadejściem nowego sezonu chcemy wpuścić do domu więcej światła i świeżości. Ponad 70% ludzi na świecie zmienia coś w swoim wnętrzu lub w swoich nawykach wraz ze zmianą pory roku. Dla wielu to prawdziwy domowy reset, który oznacza: mycie okien (61%), pozbywanie się niepotrzebnych rzeczy (57%) czy gruntowne czyszczenie podłóg (55%). Co ciekawe, po takich porządkach najczęściej pojawia się poczucie, że „wszystko jest możliwe” (37%).

Jak utrzymać porządek na co dzień?

Czysty dom daje nie tylko estetyczny efekt, ale też pozytywnie wpływa na samopoczucie. Jednak w praktyce generalne porządki robimy zaledwie kilka razy w roku, jak więc utrzymać ten efekt na dłużej i bez wielogodzinnego sprzątania? Właśnie z myślą o tym powstał Philips OneUp. To mop elektryczny, który dzięki opatentowanej technologii OneUp wciąga brudną wodę i jednocześnie rozprowadza czystą, dzięki czemu mycie podłóg staje się wygodniejsze, bardziej efektywne i nie wymaga korzystania z ciężkiego wiadra z wodą. Czysta i brudna woda pozostają w oddzielnych zbiornikach, co przekłada się na bardziej higieniczne sprzątanie. Urządzenie jest bezprzewodowe i łatwe w manewrowaniu, a obrotowy przegub 360° pomaga dotrzeć tam, gdzie zwykle trudno dotrzeć klasycznym mopem. Philips OneUp pozwala szybciej umyć podłogi i skraca czas jej schnięcia o 50% dzięki mniejszemu zużyciu wody.

i Autor: Philips/ Materiały prasowe

W zależności od potrzeb można wybrać spośród dwóch modeli dostępnych na rynku. Philips OneUp z serii 3000 działa do 50 minut na jednym ładowaniu. Seria 5000 zapewnia do 70 minut pracy oraz 2 ustawienia ilości podawanej wody, dając większe możliwości podczas szybkiego sprzątania lub bardziej dokładnego mycia. Oba modele wyposażone są w uniwersalne pady mopujące przeznaczone do twardych podłóg, w tym delikatnych i nieabsorbujących wody. W skład zestawu wchodzi również skoncentrowany delikatny płyn, którego jedna buteleczka zastępuje aż trzy butelki zwykłego detergentu.

Nowością w ofercie są dodatkowe pady przeznaczone do różnych powierzchni. Pad do drewna, paneli, vinyli i parkietu dzięki mikrofibrze jest skuteczny i jednocześnie bezpieczny dla drewnianej podłogi. Pad do płytek, gresu i kamienia bez problemu radzi sobie nawet z zaschniętymi plamami. Wszystkie pady zgodnie z zaleceniami producenta można prać w pralce i wielokrotnie używać aż przez 6 miesięcy.

Wiosna często jest impulsem do zmian i porządków, które pozytywnie wpływają na nasz komfort. A kiedy sprzątanie staje się prostsze i szybsze, łatwiej zachować nie tylko porządek na co dzień, ale też dobre samopoczucie na dłużej.