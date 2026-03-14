Te kwaśne cukierki z Żabki stały się hitem TikToka. Większość osób nie potrafi zjeść ani jednego

W mediach społecznościowych zapanowała nowa moda na produkt spożywczy, którego wyjątkowa cecha sensoryczna wywołuje silne i często zabawne reakcje wśród użytkowników, stając się podstawą licznych wyzwań.

Dostępność tego artykułu w popularnych punktach sprzedaży detalicznej, w połączeniu z jego przystępną ceną, przyczyniła się do szybkiego rozprzestrzeniania się trendu i zachęciła szerokie grono odbiorców do wzięcia udziału w nietypowym doświadczeniu.

Mimo swojej rosnącej popularności, produkt ten nie jest przeznaczony dla każdego, a jego intensywność skłania producenta do umieszczania ostrzeżeń dotyczących wieku konsumentów oraz potencjalnych skutków dla osób wrażliwych.

Fenomen tego artykułu polega na jego zdolności do oferowania ekstremalnego doznania, które choć dla wielu okazuje się trudne do zniesienia, jednocześnie intryguje i prowokuje do podjęcia próby, napędzając jego viralowy sukces.

Moda na ekstremalne smaki to na TikToku nic nowego, ale te cukierki zdecydowanie wyróżniają się na tle innych. Internauci nagrywają swoje reakcje już po pierwszych sekundach. Produkt szybko zdobył popularność także dlatego, że jest łatwo dostępny. Cukierki można kupić w Żabce, a opakowanie kosztuje 25 zł, co, jak na viralowy hit, nie odstrasza fanów wyzwań. Wiele osób kupuje je właśnie po to, by sprawdzić, czy poradzą sobie z legendarną już kwaśnością.Warto jednak podkreślić, że nie jest to zwykła słodka przekąska. Producent wyraźnie zaznacza, że cukierki są dozwolone od 12. roku życia. Ich intensywność sprawia, że nie są polecane młodszym dzieciom, a także osobom z wrażliwymi zębami czy problemami żołądkowymi.

Popularność cukierków napędza też efekt „spróbuj, jeśli się odważysz”. Wielu kupujących przyznaje, że sięga po nie z czystej ciekawości, a nie dla przyjemności jedzenia. To właśnie ta ekstremalność sprawia, że produkt znika z półek szybciej, niż można się spodziewać.

Red Death - kwaśne cukierki

Sekret tych cukierków tkwi w ich formule. Początkowo wydają się zwyczajnie słodkie, ale po chwili następuje gwałtowny atak intensywnej kwasowości, który dosłownie ściąga twarz. Dla wielu osób to moment, w którym kończy się zabawa. Cukierek ląduje w koszu albo jest oddawany komuś innemu.

Na TikToku coraz częściej pojawiają się nagrania, na których uczestnicy wyzwania poddają się po kilku sekundach. Niektórzy próbują zjeść całe opakowanie, inni testują swoją odporność choćby na jednym cukierku. Zdecydowana większość przyznaje jednak, że to jeden z najbardziej kwaśnych smaków, z jakimi mieli do czynienia.

Choć produkt ma swoich fanów, nie jest dla każdego. Właśnie dlatego informacja o tym, że cukierki są dozwolone od 12. roku życia, pojawia się coraz częściej w dyskusjach. To nie niewinna słodycz, a raczej ekstremalne smakowe wyzwanie.

Te kwaśne cukierki z Żabki idealnie trafiły w gusta użytkowników TikToka. Nawet jeśli większość osób nie potrafi zjeść ani jednego, niemal każdy chce sprawdzić, czy dałby radę.