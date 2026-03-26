Tarczyński z energią dla kibiców i wsparciem dla reprezentacji Polski w drodze na mundial

Przy okazji spotkań barażowych marka Tarczyński zaprezentuje publiczności Salami Snack - nowość w swoim portfolio. Smakiem niezwykle popularnego i lubianego przez Polaków salami można się teraz cieszyć w formie przekąski.

Dzięki wysokiej zawartości białka Salami Snack stanowi atrakcyjną alternatywę dla klasycznych przekąsek i sprawdzi się nie tylko podczas kibicowania, ale także w pracy, podróży czy w trakcie spotkań ze znajomymi. Produkt dostępny jest w trzech wariantach smakowych: wieprzowym, serowym i pikantnym.

Dla nas sport to coś znacznie więcej niż sponsoring. To przede wszystkim obecność tam, gdzie rodzą się prawdziwe emocje i gdzie jesteśmy razem. Kibicujemy Reprezentacji Polski i chcemy być blisko fanów w każdym momencie drogi na mundial. Cieszymy się, że przy tej okazji możemy pokazać także Salami Snack, naszą nową, dojrzewającą przekąskę – mówi Radosław Chmurak, Wiceprezes Zarządu Tarczyński S.A.

Nowy produkt będzie promowany w ramach działań reklamowych towarzyszących piłkarskim emocjom, m.in. w telewizji oraz na planszach sponsorskich emitowanych na YouTube.

Marka Tarczyński przygotowała konkursy, w których będzie można wygrać wyjątkowe piłkarskie gadżety – koszulkę oraz piłki z podpisami zawodników. Szczegóły akcji i zasady udziału będą dostępne w mediach społecznościowych marki Tarczyński.

Współpraca z polską piłką – od pierwszej reprezentacji po młode talenty

Wsparcie Tarczyński S.A. dla polskiej piłki nożnej jest jednym z filarów sportowego zaangażowania marki. Od 2022 roku obejmuje ono pierwszą reprezentację mężczyzn, kadry kobiece oraz drużyny młodzieżowe.

W ramach współpracy kabanosy Tarczyński Exclusive otrzymały tytuł „Oficjalnej Przekąski Reprezentacji Polski”. Marka jest również sponsorem tytularnym programu „Gramy dla Polski”, dzięki któremu piłkarska federacja nawiązuje i utrzymuje kontakt z młodymi zawodnikami o polskich korzeniach trenującymi za granicą. Zwiększa to szansę, że w przyszłości wybiorą grę w kadrze Polski.