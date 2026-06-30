Tak wyglądał pierwszy McDonald's w Polsce. Jego otwarcie to było wielkie wydarzenie

McDonald's w Polsce istnieje od 1992 roku. Dokładnie od 17 czerwca 1992, ponieważ wtedy odbyło się wielkie otwarcie pierwszego lokalu. Dla Polaków było to wielkie wydarzenie, ponieważ wówczas McDonald's kojarzył się z "amerykańskim snem" i lepszym życiem na zachodzie, gdy Polska wciąż mierzyła się z konsekwencjami PRL-u. Pierwszy polski McDonald's został otwarty w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 127, niedaleko Ronda Dmowskiego. To tak zwana Ściana Wschodnia w centrum stolicy. Zainteresowanie było duże już wcześniej i mnóstwo osób wyczekiwało dnia otwarcia. 17.06.1992 w Warszawie ustawiła się gigantyczna kolejka. Mówi się, że chętnych do wejścia było kilkanaście tysięcy osób. Według raportów w ciągu pierwszego dnia sprzedano ponad 13 tysięcy hamburgerów. W internecie można znaleźć nagrania z otwarcie. Jedno z nich zamieszczamy niżej.

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Pierwszy McDonald’s w bydgoskim Fordonie już otwarty

Pierwszy McDonald's w Polsce. Czy wciąż istnieje?

Czy nadal można zjeść w pierwszym polskim lokalu McDonald's? Tak naprawdę nie, ale postanowiono zachować pewną tradycję. Ten oryginalny lokal McDonald’s, otwarty 17 czerwca 1992 roku, został oficjalnie zamknięty 1 października 2014 roku, a budynek został rozebrany w 2015 roku. Jednak w tej samej okolicy, przy ulicy Marszałkowskiej 126–134, znajduje się nowa restauracja McDonald’s, działająca w nowym budynku.

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Historia barów McDonald's

McDonald's powstał w 1940 roku w USA jako bar braci Richard i Maurice McDonald. W 1955 roku Ray Kroc otworzył pierwszy lokal franczyzowy i przekształcił firmę w globalną sieć. McDonald’s wprowadził innowacyjny system szybkiej obsługi, co przyczyniło się do jego sukcesu. Dziś to jedna z największych sieci restauracji na świecie, obecna w ponad 100 krajach, serwująca miliony posiłków dziennie.