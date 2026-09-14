Tak może wyglądać przyszłość. RoboPies i humanoid w Galerii Młociny

Od 15 do 19 września, w godzinach 12:00–20:00, przestrzeń Galerii Młociny zmieni się w interaktywne centrum zaawansowanej technologii. Pokazy robotów będą odbywać się przez cały dzień – o każdej pełnej godzinie, a także dodatkowo w godzinach popołudniowych. Każdy z nich potrwa około 10 minut. W sobotę na odwiedzających czekać będzie jeszcze więcej prezentacji. Pomiędzy nimi roboty będzie można oglądać z bliska i sprawdzać ich możliwości. To bezpłatne wydarzenie stwarza idealne warunki do połączenia nauki z rozrywką i pozwala na bezpośredni kontakt z nowinkami technologicznymi, które do tej pory można było oglądać jedynie na ekranach komputerów.

Interaktywne spotkania z cyfrową technologią

Odwiedzający Galerię Młociny będą mogli z bliska zobaczyć, jak nowoczesna robotyka naśladuje zachowania znane ze świata natury. Nie zabraknie zaawansowanych robotów inspirowanych ruchem zwierząt. Robotyczny pies od Deep Robotics zaprezentuje swoją zwinność w zadaniach przypominających wyzwania, jakie mogłyby czekać go podczas misji na Marsie. Magic Dog pokaże natomiast swoje interaktywne możliwości: zareaguje na głos, poda łapę, wykona efektowne ruchy, a nawet zaprosi odwiedzających do wspólnego tańca. Prawdziwy popis sprawności da również Unitree GO2, który dzięki zaawansowanym czujnikom i kamerom płynnie porusza się w terenie, biega, skacze i pokonuje przygotowany tor przeszkód.

Człowiek czy maszyna? Humanoidy wkraczają do Galerii Młociny

Wystawę uzupełni strefa poświęcona robotom humanoidalnym, które coraz bardziej przypominają człowieka sposobem poruszania się i reagowania na otoczenie. Booster Robotics zaprezentuje zalety konstrukcji dwunożnej – rozpoznaje ludzi i przedmioty, gra w piłkę, gestykuluje, utrzymuje rytm i z chęcią zatańczy z przechodniami. Jednym z najbardziej zaawansowanych eksponatów będzie Unitree - mój przyjaciel humanoid – robot, który potrafi biegać, utrzymywać równowagę, podnosić się po upadku i wykonywać precyzyjne ruchy dłońmi. Odwiedzający będą mogli stanąć z nim twarzą w twarz i przekonać się, jak realistycznie współczesna robotyka potrafi odtwarzać ludzkie ruchy.

Nauka przez zabawę

Ważną część wydarzenia stanowią również warsztaty edukacyjne, podczas których najmłodsi będą mogli samodzielnie eksperymentować i odkrywać podstawy robotyki oraz elektroniki. Zajęcia zaplanowano co godzinę, od 12:30 do 19:30, a każde z nich potrwa około 20-30 minut. Program będzie różnił się w zależności od dnia, a w sobotę zmieniał się co dwie godziny, oferując odwiedzającym różnorodne doświadczenia i nowe zagadnienia ze świata technologii.

Podczas zajęć „Ozoboty mają kłopoty” uczestnicy pomogą małym robotom pokonać specjalnie przygotowany labirynt, wykorzystując logiczne myślenie, kreatywność i pracę zespołową. Z kolei warsztaty „Mój przyjaciel RoboBox” wprowadzą ich w świat podstaw elektroniki – z pomocą baterii, diod i przewodów stworzą własną robo-zabawkę, jednocześnie poznając zasady działania prostych obwodów elektrycznych.