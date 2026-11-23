Inspiracją do przygotowania takiego napoju może być zimowa oferta Green Caffè Nero, gdzie sezonowe kawy często przypominają pyszne desery. Podobny efekt można uzyskać również w domu, bez specjalistycznego ekspresu i profesjonalnego sprzętu. Kluczem jest odpowiednie połączenie kawy, mleka, aromatycznych dodatków oraz kremowej pianki.

Zimowa kawa jak z kawiarni. Jak przygotować ją w domu?

Jak stworzyć pyszną, rozgrzewającą kawę w domu? Okazuje się, że to naprawdę proste! Najważniejsze są dwa dodatki: czekolada oraz orzechy laskowe. To one nadają napojowi deserowy charakter. Warto wybrać dobrej jakości krem orzechowy lub pastę z orzechów laskowych, a także czekoladę mleczną albo gorzką. Dzięki temu można samodzielnie regulować intensywność i słodycz napoju.

Składniki na jedną dużą porcję:

1 podwójne espresso lub około 100 ml mocnej kawy,

200 ml mleka,

1 łyżeczka kremu z orzechów laskowych,

2 kostki mlecznej lub gorzkiej czekolady,

1 łyżeczka kakao,

opcjonalnie pół łyżeczki miodu lub syropu waniliowego,

odrobina posiekanych orzechów laskowych do dekoracji.

Jak przygotować kawę jak z kawiarni?

Przygotuj bazę czekoladową. W niewielkim rondelku podgrzej kilka łyżek mleka, dodaj czekoladę, kakao i krem orzechowy. Mieszaj do momentu, aż wszystkie składniki się połączą. Zaparz kawę. Przygotuj podwójne espresso lub mocną kawę z kawiarki. Jeśli lubisz intensywny smak, możesz wykorzystać nieco większą porcję. Spień mleko. Pozostałe mleko podgrzej i spień za pomocą spieniacza. Nie masz takiego urządzenia? Możesz wykorzystać niewielki słoik z zakrętką i energicznie potrząsnąć w nim ciepłym mlekiem. Połącz składniki. Do wysokiej szklanki przelej czekoladowo-orzechową mieszankę, dodaj espresso, a następnie powoli wlej spienione mleko. Zadbaj o dekorację. Na wierzchu możesz rozsypać posiekane orzechy laskowe, odrobinę kakao lub startą czekoladę.

Ważne! Najlepiej podawać ją od razu po przygotowaniu, kiedy mleczna pianka jest jeszcze puszysta. Z kolei, jeśli chcesz uzyskać bardziej deserowy efekt, możesz dodatkowo udekorować brzegi szklanki niewielką ilością kremu orzechowego.

Możesz zmienić smak według własnych upodobań

Dużą zaletą domowych kaw jest to, że nie trzeba trzymać się jednej receptury. Jeśli napój okaże się zbyt słodki, następnym razem wystarczy użyć gorzkiej czekolady i zrezygnować z dodatkowego słodzika. Osoby, które lubią wyraźniejszy aromat orzechów, mogą natomiast dodać odrobinę więcej pasty laskowej. Ciekawym rozwiązaniem będzie też wykorzystanie mleka owsianego lub migdałowego, które dodadzą delikatnego posmaku. Dobrze komponują się one z czekoladą i mogą nadać napojowi nieco inny charakter. Można też eksperymentować z dodatkiem cynamonu, kardamonu lub szczypty przyprawy piernikowej.

Taka kawa sprawdzi się nie tylko podczas zimowego poranka. Można przygotować ją po południu, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego, ale niekoniecznie kolejny kawałek ciasta. Wysoka szklanka, puszysta pianka i orzechowo-czekoladowy aromat sprawią, że nawet zwykła przerwa na kawę nabierze nieco bardziej wyjątkowego charakteru.