Spryskaj tym fugę w łazience i odczekaj 10 minut. Brud zniknie bez szorowania

Julia Mościńska
2026-03-21 10:00

Zabrudzone i poszarzałe fugi potrafią zepsuć wygląd nawet najładniejszej łazienki. Można mieć idealnie umyte płytki, lśniącą armaturę i świeże ręczniki, a i tak całość wygląda niechlujnie przez ciemne linie między kafelkami. Nic dziwnego, że wiele osób próbuje ratować sytuację intensywnym szorowaniem lub drogimi środkami chemicznymi. Problem w tym, że to męczące, czasochłonne i często nieskuteczne.

Fugi mają porowatą strukturę, która łatwo chłonie wilgoć, osady z mydła, kamień i kurz. W łazience, gdzie panuje wysoka wilgotność i zmienna temperatura, to idealne warunki do gromadzenia się brudu, a nawet rozwoju pleśni. Z czasem fugi tracą swój pierwotny kolor i stają się szare, żółtawe albo ciemne.

Wiele osób popełnia błąd, próbując czyścić je ostrymi szczotkami lub silnymi preparatami. Takie metody mogą uszkodzić fugę, sprawić, że stanie się jeszcze bardziej chłonna i będzie brudzić się szybciej. Dlatego coraz częściej poleca się delikatne, ale skuteczne rozwiązania, które działają od środka.

Jak czyścić fugi w łazience?

Najskuteczniejszy okazuje się prosty roztwór octu, wody i sody oczyszczonej. Do butelki z atomizerem wlej pół szklanki ciepłej wody i pół szklanki octu spirytusowego. Następnie dodaj 1-2 łyżki sody oczyszczonej, najlepiej stopniowo, bo mieszanka zacznie się pienić. Delikatnie zakręć butelkę i lekko wymieszaj zawartość.

Spryskaj fugi obficie przygotowanym roztworem i pozostaw na około 10 minut. W tym czasie ocet rozpuści kamień i osady z mydła, a soda zacznie wyciągać brud z porów fugi. Po upływie tego czasu wystarczy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką, gąbką albo spłukać wodą z prysznica. W większości przypadków nie trzeba używać szczoteczki ani szorować.

Efekt potrafi naprawdę zaskoczyć. Fugi stają się wyraźnie jaśniejsze, a łazienka wygląda na znacznie czystszą i bardziej zadbaną. To prosty trik, który warto stosować regularnie, zwłaszcza przed świętami lub wtedy, gdy chcesz szybko odświeżyć wnętrze bez dużego wysiłku.

