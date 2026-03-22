Sephora House w Warszawie. Tłumy testowały największe premiery kosmetyczne tego roku

Sephora House w Warszawie. Tłumy w Domu Braci Jabłkowskich

Stołeczny Dom Braci Jabłkowskich stał się w dniach 20 i 21 marca centrum polskiego świata urody za sprawą inicjatywy Sephora House. Zabytkowe mury tego gmachu wypełniły się stanowiskami czołowych producentów kosmetyków, stwarzając przestrzeń do wymiany doświadczeń między markami a konsumentami. Organizatorzy przygotowali zróżnicowaną przestrzeń, która gwarantowała uczestnikom dostęp do kilku stref tematycznych. W sekcji Make Up Room prezentowano nadchodzące trendy kolorystyczne, natomiast Skincare Room oddano do dyspozycji ekspertów doradzających w kwestiach dbania o cerę. Przestrzeń Hairstyle Room poświęcono w całości stylizacji fryzur, a w Fragrance Room można było zapoznać się z najnowszymi kompozycjami perfumiarskimi.

Wydarzenie miało charakter otwarty, co oznaczało możliwość wzięcia w nim udziału po wcześniejszym nabyciu biletów. Klienci wybierali między podstawową wejściówką w cenie 29 złotych a wariantem VIP kosztującym 89 złotych. Droższa opcja zapewniała uczestnikom kartę podarunkową o równowartości biletu do wykorzystania w perfumeriach oraz zestaw niespodzianek kosmetycznych. Pula miejsc wyczerpała się w bardzo krótkim czasie, co pokazało ogromne zapotrzebowanie na tego typu spotkania. Posiadacze wejściówek zyskali szansę przedpremierowego przetestowania wielu produktów.

Nowości makijażowe na Sephora House. Benefit, NARS i debiut marki Merit

Ogromnym zainteresowaniem gości cieszyła się strefa autorskiej linii Sephora Collection. Wśród prezentowanych tam nowości wyróżniała się zapachowa mgiełka w wariancie Cherry, idealnie wpisująca się w słoneczne, letnie klimaty. Marka własna perfumerii zaprezentowała również kompaktowe palety bronzerów stanowiące uzupełnienie popularnej serii róży. Te niewielkie produkty trafią na półki w czterech różnych odcieniach, dając klientom szeroki wybór odpowiedniej tonacji.

Kolejne stoiska przyciągały równie intrygującymi propozycjami do makijażu. Benefit Cosmetics pokazał kremowe róże Play Daze bazujące na kolorach znanych z ich sypkich odpowiedników, a także minimalistyczne sztyfty Juice Stick. Odwiedzający chętnie sprawdzali odświeżoną linię bestsellerowych bronzerów od Too Faced oraz najnowszy matujący podkład z portfolio NARS. Ważnym punktem imprezy była oficjalna premiera marki Merit na polskim rynku. Ten nowy gracz stawia na wielofunkcyjne i proste w użyciu produkty łączące kolorówkę z pielęgnacją oraz zapachami, co ma maksymalnie ułatwić codzienną rutynę upiększającą.

Autor: Karolina Piątkowska

Strefa zapachów, koreańska pielęgnacja i masterclassy w Domu Braci Jabłkowskich

W przestrzeni dedykowanej perfumom mocno akcentowano premierowe kompozycje znanych domów mody. Armani zaprezentował zapach Power of You, który łączy w sobie wyraźne akordy owocowe z aromatem wieczornego letniego ogrodu. Z kolei marka Kayali przyciągała zmysłowymi zapachami Eden Sweet Peach oraz Eden Plush Pear, bazującymi na słodkich nutach brzoskwini i gruszki, typowanych na jedne z najpiękniejszych hitów obecnego sezonu.

Zwolennicy świadomego dbania o cerę tłumnie gromadzili się przy stoisku południowokoreańskiej firmy AESTURA. Ten producent, będący częścią globalnego koncernu Amorepacific, skupia się na zaawansowanych badaniach nad barierą ochronną naskórka, co przyniosło mu ogromne zaufanie wśród tamtejszych dermatologów. Sporo działo się też na stanowisku kultowej marki Rituals, gdzie klienci personalizowali swoje kosmetyki poprzez grawerowanie imion. Marka ta zaprezentowała również urocze wiosenne zestawy upominkowe ukryte w oryginalnych opakowaniach w kształcie wielkanocnych zajączków.

Program dwudniowej imprezy wzbogaciły specjalne panele edukacyjne prowadzone przez przedstawicieli czołowych brandów. Eksperci reprezentujący takie marki jak Make-up by Mario, Drunk Elephant czy Nars dzielili się z publicznością profesjonalnymi trikami wizażowymi i zasadami świadomej pielęgnacji. Całe wydarzenie udowodniło, że współcześni konsumenci oczekują od branży kosmetycznej czegoś więcej niż tylko kupowania produktów. Zależy im na bezpośrednim kontakcie z influencerami oraz możliwości przebywania w interaktywnych przestrzeniach, które łączą wirtualny świat mediów społecznościowych z prawdziwymi relacjami.

