Rozsyp to na trawniku wczesną wiosną, a zieleń utrzyma się cały rok. Tani sposób ogrodników

Jak przygotować trawnik po zimie do sezonu?

Zadbana murawa to wynik świadomej pielęgnacji, o której wielu właścicieli ogrodów zapomina, a która wymaga regularności w trakcie całego sezonu. Gęsty i równy wzrost trawy osiąga się dzięki systematycznemu podlewaniu oraz dostarczaniu odpowiednich substancji odżywczych. Kluczowym krokiem po zimowych miesiącach jest jednak pierwsze koszenie. Zgodnie z zaleceniami ekspertów, powinno ono nastąpić na przełomie marca i kwietnia, gdy ustabilizują się dodatnie temperatury. Zanim uruchomimy kosiarkę, trawa musi osiągnąć wysokość około ośmiu centymetrów. Należy też pamiętać, aby zabieg ten przeprowadzać wyłącznie w pogodne, bezdeszczowe dni, unikając wczesnych poranków, kiedy na źdźbłach zalega jeszcze rosa.

Fusy po kawie: naturalny nawóz na bujną trawę

Po pierwszym cięciu przychodzi czas na kluczowy zabieg – nawożenie, które dostarcza murawie niezbędnych mikroelementów. Dla posiadaczy dużych ogrodów zasilanie ogromnych połaci trawy może wydawać się wyczerpujące, dlatego doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie prostej, domowej odżywki. Wystarczy równomiernie rozsypać na powierzchni trawnika fusy po kawie, które sprawdzają się jako znakomity, w pełni naturalny nawóz. Fusy te są bogate w azot, fosfor i potas – trzy absolutnie kluczowe minerały stymulujące rozwój roślin, wzmacniające system korzeniowy i wydłużające okres wzrostu. Dzięki nim trawa staje się wyraźnie mocniejsza, gęstsza i szybko nabiera intensywnego, zielonego koloru. Co więcej, kawowe resztki doskonale spulchniają glebę, poprawiając jej strukturę, co ułatwia roślinom wchłanianie wody i składników odżywczych. Jako dodatkowy atut, specyficzny aromat kawy skutecznie zniechęca ślimaki, chroniąc trawnik przed inwazją tych żarłocznych mięczaków.