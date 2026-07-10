Przyczepność, która nie odpuszcza - złap grip z Power Grip Primer

Charakterystyczna zielona formuła e.l.f. Power Grip Primer po aplikacji staje się całkowicie przezroczysta, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do każdego odcienia skóry. Wygładza powierzchnię cery, tworząc idealną bazę pod makijaż i pomagając zachować jego świeży wygląd przez wiele godzin. Wzbogacona o kwas hialuronowy wspiera utrzymanie optymalnego poziomu nawilżenia, a jej niekomedogenna formuła nie zatyka porów. Produkt sprawdzi się w codziennej pielęgnacji i makijażu każdego typu cery, w tym suchej, mieszanej i tłustej.

Masz ochotę na makijaż, który zostaje z Tobą od porannej kawy aż po wieczorne wyjście? Aby uzyskać najlepsze efekty, aplikuj bazę na oczyszczoną i odpowiednio nawilżoną skórę. Po nałożeniu kremu odczekaj 1–2 minuty, aż całkowicie się wchłonie, a następnie równomiernie rozprowadź Power Grip Primer na twarzy. Delikatnie wklep produkt opuszkami palców, aby formuła lepiej połączyła się ze skórą i stworzyła idealną bazę pod makijaż. Po około 30 sekundach, gdy produkt się utrwali, nałóż podkład lub korektor. Dzięki temu makijaż będzie lepiej utrzymywał się na skórze i zachowa świeży wygląd przez wiele godzin.

Autor: e.l.f./ Materiały prasowe

Jeśli jesteś fanką szybkiego beauty routine, postaw na trio: Power Grip Primer, korektor i kremowy róż. To prosty sposób na świeży, promienny look, który stworzysz w mniej niż 5 minut!

Grip możesz też dopasować do potrzeb swojej skóry: w sprzedaży znajdziesz Power Grip Primer + 4% Niacinamide oraz Power Grip Matte Primer – dla efektu wygładzonej skóry lub matowego wykończenia.

Power Grip Primer jest już dostępny stacjonarnie oraz online na rossmann.pl w cenie 58,99 zł.