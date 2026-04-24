Prawie połowa sklepów Żabki działa w mniejszych miejscowościach

Dla wielu przedsiębiorców kluczowym czynnikiem sukcesu jest wybór sprawdzonego modelu biznesowego. Franczyza Żabki łączy siłę ogólnopolskiej sieci z lokalnością – zapewniając standardy, wiedzę i wsparcie, a jednocześnie możliwość prowadzenia biznesu pod marką, którą konsumenci znają i której ufają. Taki model sprawdza się w mniejszych miejscowościach, gdzie wygoda codziennych zakupów idzie w parze z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości.

Dane wskazują, że bariery między środowiskiem miejskima wiejskim w Polsce coraz bardziej się zacierają. Według badań CBOS z października 2024 r. blisko połowa Polaków (43 proc.) chciałaby zamieszkać na wsi, a ponad 75 proc. obecnych mieszkańców wsi nie planuje przeprowadzki do miasta.

W rozwoju naszej sieci kluczowe jest odpowiadanie na realne potrzeby klientów i obecność tam, gdzie jesteśmy rzeczywiście potrzebni. Dlatego konsekwentnie budujemy sieć w całym kraju, dostrzegając duży potencjał w mniejszych miejscowościach. Obserwujemy wyraźną zmianę w postrzeganiu małych aglomeracji jako atrakcyjnej przestrzeni do prowadzenia biznesu – coraz więcej osób widzi w nich realne możliwości rozwoju. Naszą rolą jest stworzenie warunków, które pozwolą ten potencjał skutecznie wykorzystać, poprzez zapewnienie odpowiednich narzędzi, wsparcia operacyjnego oraz rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności niezależnie od lokalizacji – mówi Przemysław Kijewski, Chief Operating Officer w Żabka Polska.

Model franczyzowy Żabki umożliwia rozwój działalności w różnych częściach kraju, również tam, gdzie do tej pory dostęp do nowoczesnych formatów handlu był ograniczony. Przykładem jest franczyzobiorczyni Katarzyna Biskup, która wywodzi się z Piotrkowa Trybunalskiego, a dziś prowadzi działalność w Opocznie, miejscowości blisko trzykrotnie mniejszej.

Przejście do mniejszej miejscowości było dla mnie dużą zmianą, ale jednocześnie szansą na rozwój. Tutaj szybciej buduje się relacje z klientami i zostaje częścią lokalnej społeczności, co pozwala lepiej dopasować ofertę i sposób prowadzenia działalności. To zupełnie inna dynamika pracy, która daje dużo satysfakcji. Dzięki wsparciu, jakie oferuje Żabka, mogłam dobrze przygotować się do tej roli i od początku skupić się na codziennym prowadzeniu działalności – dodaje Katarzyna Biskup, franczyzobiorczyni Żabki w Opocznie.

Systemowe wsparcie w prowadzeniu działalności

Rozwój sieci w mniejszych ośrodkach wspierany jest przez kompleksowy system programów, które ułatwiają rozpoczęcie działalności i ograniczają bariery wejścia. Wśród nich znajdują się „Auto na Start” oraz „Karta Paliwowa ”, zapewniające samochód na dojazdy do sklepu dla franczyzobiorców prowadzących placówkę w miejscowości do 60 tys. mieszkańców. Program „Pakiet Relokacyjny” oferuje wsparcie finansowe do 20 tys. zł na pokrycie kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania dla franczyzobiorców, którzy otworzą sklep Żabka w miejscowości oddalonej minimum o 70 km od obecnego miejsca zamieszkania.

Istotnym elementem przygotowania do prowadzenia działalności jest również program „Bezpieczny Start”. Trwa on od dwóch do czterech tygodni i pozwala kandydatom zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez obsługę klientów, przyjmowanie dostaw oraz pracę z systemami informatycznymi. Dzięki temu jeszcze przed rozpoczęciem działalności mogą oni lepiej zrozumieć specyfikę prowadzenia biznesu.