Poranny rave w DESA Unicum przyciągnął tłumy – CUPRA i Niedzielni po raz kolejny stworzyli wyjątkowe wydarzenie

DESA Unicum zamieniła się w poranny parkiet. Setki uczestników coffee rave’u z CUPRA i Niedzielnymi wypełniły największy dom aukcyjny w Polsce, tworząc jedno z najbardziej nieoczywistych wydarzeń tego lata.

Spojrzenia gości przyciągał CUPRA Raval. W pełni elektryczny, miejski samochód marki był jedną z głównych atrakcji porannego rave’u, dając lokalnej społeczności możliwość bliższego spotkania z wizją miejskiej elektromobilności w wydaniu CUPRA.

Od CUPRA Padlowe, przez FC Barcelonę i Primavera Sound, po DESA Unicum. Marka konsekwentnie buduje społeczność wokół sportu, muzyki, sztuki i designu, pokazując, że współczesna motoryzacja może być częścią znacznie szerszego świata emocji i doświadczeń.

Najbardziej inspirujące wydarzenia powstają wtedy, gdy ludzie wspólnie przeżywają emocje. To właśnie one od lat napędzają markę CUPRA, zarówno na drodze, jak i poza nią. Atmosfera, którą stworzyli uczestnicy porannego rave'u w DESA Unicum, pokazała, jak naturalnie mogą przenikać się światy sztuki, muzyki i motoryzacji. Cieszymy się, że właśnie w takim otoczeniu lokalna społeczność mogła bliżej poznać CUPRA Raval – miejski elektryk, który otwiera nowy rozdział w historii marki i pokazuje nasze spojrzenie na przyszłość miejskiej elektromobilności – mówi Daria Zielaskiewicz, dyrektorka marek SEAT i CUPRA w Polsce.

Poranek, który połączył różne światy

Setki uczestników w niedzielę, 23 sierpnia br., wypełniły przestrzeń największego domu aukcyjnego w Polsce. DESA Unicum, należąco do ścisłej europejskiej czołówki, zajmując 6. miejsce wśród domów aukcyjnych Unii Europejskiej, na kilka godzin zamieniła się w tętniące życiem miejsce spotkania sztuki, muzyki i motoryzacji. Wyraziste, pełne intensywnych barw prace Doroty Kuźnik z cyklu „Pasje kuchenne” stanowiły efektowne tło dla elektronicznych brzmień, które nadawały wydarzeniu wyjątkowy rytm i podkreślały energię porannego rave'u.

Autor: SEAT i CUPRA/ Materiały prasowe

Przestrzeń przed DESA Unicum tętniła rozmowami przy kawie, a goście mogli z bliska obejrzeć samochody CUPRA, zajrzeć do ich wnętrz i usiąść za kierownicą. W centrum zainteresowania znalazła się w pełni elektryczna CUPRA Raval – miejski samochód, który nie tylko przyciągała spojrzenia swoim odważnym designem, ale stał się także naturalnym punktem rozmów o przyszłości miejskiej mobilności.

Autor: SEAT i CUPRA/ Materiały prasowe

Tam, gdzie rodzi się lokalna społeczność

Poranny rave w DESA Unicum był kolejną odsłoną współpracy marki CUPRA i Niedzielnych. Po sukcesie wcześniejszej inicjatywy w przestrzeni dawnego Domu Partii, dzisiejszego Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat”, marki po raz kolejny stworzyły wydarzenie, w której muzyka i motoryzacja spotkały się z autentycznymi emocjami uczestników.

W centrum pozostają niezmiennie wspólne wartości: autentyczność, kreatywność, otwartość na nowe doświadczenia oraz budowanie społeczności wokół kultury, designu, muzyki i motoryzacji. To właśnie dzięki nim każde kolejne wydarzenie przyciąga lokalną społeczność, jednocześnie wzmacniając grono osób związanych z marką i inicjatywą Niedzielnych.

Autor: SEAT i CUPRA/ Materiały prasowe

Zmiana potrzebuje liderów – a CUPRA wierzy, że prawdziwy postęp rodzi się z radykalnych przełomów, z przekraczania oczekiwań i łamania konwencji. Od momentu swojego debiutu w 2018 roku marka zmienia oblicze branży motoryzacyjnej, będąc inicjatorem kreatywności i katalizatorem zmian.

W zaledwie siedem lat CUPRA wprowadziła na rynek siedem modeli i sprzedała ponad 800 000 samochodów na całym świecie. Każdy model CUPRA to połączenie ekspresyjnego designu, wyjątkowej estetyki i sportowych osiągów. W pełnej gamie modelowej znajdują się: CUPRA Ateca – pierwszy model z logo CUPRA, CUPRA Leon – przeprojektowany i rozwinięty jako niezależny model marki, CUPRA Formentor – pierwszy samochód zaprojektowany w całości przez CUPRA i jednocześnie jej najlepiej sprzedający się model, CUPRA Born – pierwszy w pełni elektryczny samochód marki, CUPRA Tavascan – elektryczne SUV-coupé, oraz CUPRA Terramar – sportowy SUV marki. W 2026 roku do oferty dołączy CUPRA Raval – radykalna wizja miejskiego auta elektrycznego.

CUPRA to coś więcej niż samochód. To przekonanie. CUPRA Tribe to zespół ambasadorów, którzy kwestionują normy i przełamują bariery, które powstrzymują innych. Wśród nich są m.in. najbardziej utytułowany hiszpański olimpijczyk Saúl Craviotto, reżyser filmowy J.A. Bayona, niemiecki bramkarz Marc ter Stegen oraz dwukrotna zdobywczyni Złotej Piłki i nagrody FIFA The Best, Alexia Putellas. CUPRA obsesyjnie dąży do tego, by wzbudzać emocje – zarówno na drodze, jak i poza nią. Marka jest oficjalnym partnerem motoryzacyjnym FC Barcelony, sponsorem premium Premier Padel Tour oraz uczestnikiem wyścigów Formuły E we współpracy z Kiro Race Co.