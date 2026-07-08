Pomysł na lato w Warszawie? Summer Fest w Galerii Młociny właśnie się rozpoczął

Zbliżające się wakacje to dla wielu osób czas wyjazdów, ale lato w mieście również może być pełne atrakcji. Z myślą o mieszkańcach Warszawy i okolic Galeria Młociny po raz kolejny przygotowała Summer Fest – wakacyjny cykl bezpłatnych aktywności, który od początku lipca aż do końca sierpnia wypełni przestrzeń centrum sportem, rekreacją i dobrą zabawą.

Wakacyjny klimat bez wyjeżdżania z Warszawy

Tegoroczna edycja Summer Fest została zaprojektowana tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Miłośnicy sportów wodnych będą mogli spróbować skimboardu – dynamicznej formy rekreacji przypominającej surfing, która pozwala poczuć wakacyjny klimat bez opuszczania miasta. Specjalna strefa zostanie zlokalizowana przy głównym wejściu do galerii, a bezpłatne treningi będą odbywać się w każdy piątek od 3 lipca do 28 sierpnia w godzinach 14:00–16:00.

W programie nie zabraknie również atrakcji dla fanów sportowej rywalizacji. Na uczestników czekają treningi koszykówki oraz zajęcia siatkarskie prowadzone wspólnie z drużyną KSG Warszawa. Treningi koszykówki odbędą się w wybrane dni sierpnia w godzinach 14:00–17:00, natomiast zajęcia siatkarskie będą realizowane zgodnie z harmonogramem letnich atrakcji dostępnym na stronie Galerii Młociny.

Autor: Walk/ Materiały prasowe

Niedawno w galerii pojawiła się także nowoczesna ścianka wspinaczkowa SkyWall, która łączy aktywność fizyczną z technologią i interaktywną zabawą. Konstrukcja o wysokości 8 metrów wyposażona została w niemal 500 ruchomych chwytów tworzących różne konfiguracje tras i gier, dzięki czemu każda wspinaczka staje się zupełnie nowym wyzwaniem. Jest to unikalna atrakcja, dostępna przez całe wakacje.

Na odwiedzających czeka również muzyczny akcent lata. 15 lipca oraz 12 sierpnia przestrzeń Summer Fest wypełni energetyczna muzyka w wykonaniu DJ Wiki, która zadba o wakacyjną atmosferę wydarzenia. Między kolejnymi aktywnościami będzie można odpocząć w zadaszonej strefie relaksu. Przygotowano w niej stoły do piłkarzyków, gry wielkoformatowe oraz deski Trickboard, które zachęcają do aktywnego spędzania czasu i ćwiczenia równowagi. To przestrzeń dla całych rodzin, sprzyjająca wspólnej zabawie i chwili wytchnienia.

Przygotowane atrakcje przypadną do gustu zarówno dzieciom i młodzieży szukającym aktywnego sposobu na spędzenie wakacji, jak i dorosłym, którzy chcą połączyć letni relaks z ruchem i dobrą zabawą.

Autor: Walk/ Materiały prasowe

Letnia zabawa dla najmłodszych

Nie trzeba wyjeżdżać nad morze, by poczuć wakacyjny klimat. Prawdziwie wakacyjną atmosferę zapewni specjalnie przygotowana strefa oraz animacje dla dzieci. W każdą sobotę od 4 lipca do 22 sierpnia w godzinach 13:00–18:00 najmłodsi będą mogli uczestniczyć w zabawach ruchowych, tanecznych i zespołowych prowadzonych przez animatorów. W programie znajdą się również modelowanie balonów, wielkie bańki mydlane oraz aktywności zachęcające do korzystania z wakacyjnej strefy.

To propozycja przygotowana z myślą o rodzinach odwiedzających centrum – tak, aby najmłodsi mogli bawić się, odkrywać nowe aktywności i korzystać z letnich atrakcji, a rodzice w komfortowych warunkach zrobić zakupy lub odpocząć.

Pozostałe atrakcje w Galerii Młociny

Summer Fest jest kolejnym elementem rozwijanej od lat oferty Galerii Młociny. Na odwiedzających przez cały rok czekają liczne inicjatywy związane z kulturą, sztuką, edukacją i aktywnym stylem życia.

To właśnie w centrum handlowym na Bielanach działa Warsztatowa Akademia Musicalowa prowadzona wspólnie z Teatrem WAM oraz Multikino oferujące wygodne fotele premium w standardzie. Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje zainteresowania sportowe podczas zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie JK Sport, a osoby szukające rozrywki w gronie rodziny i przyjaciół chętnie korzystają z oferty centrum rozrywki MK Bowling, gdzie dostępne są kręgle, bilard czy shuffleboard. Ofertę galerii uzupełnia również Hala Hutnik – przestrzeń na poziomie +2, łącząca gastronomię z rozrywką.