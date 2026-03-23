Paznokcie w tym odcieniu będą hitem tego sezonu. Hailey Bieber już nosi taki manicure

Trendy w manicure na rok 2026 zaskakują powrotem do ponadczasowej klasyki.

Manicure, będący nieodłącznym elementem każdej stylizacji, podobnie jak moda, podlega dynamicznym zmianom. Podczas gdy ostatnie sezony zdominowały minimalistyczne kolory nude, delikatne pastele czy odważne, graficzne wzory, rok 2026 zapowiada wielki powrót do korzeni, z wyraźnym akcentem na ponadczasową klasykę. Kolor ten od lat kojarzony jest z elegancją, która zarówno dodaje szyku, jak i pazura naszym codziennym i wieczorowym stylizacjom. O tym, iż jest go gorący trend roku 2026, może świadczyć fakt, iż nosi go już celebrytka uznawana za ikonę stylu i trendsetterkę - Hailey Bieber. Oprócz żony słynnego piosenkarza, na paznokcie w tym odcieniu zdecydowała się także Paulina Krupińska.

Powrót klasycznej czerwieni na paznokciach. Gwiazdy ponownie pokochały ten odcień

Czerwień, kolor namiętności, siły i elegancji, od zawsze była symbolem kobiecości. Przez lata była synonimem luksusu i dobrego smaku, bywało jednak, że ustępowała miejsca bardziej eksperymentalnym odcieniom. W tym sezonie jednak zyskują szczególne znaczenie - są nie tylko klasycznym wyborem, ale też jednym z najgorętszych trendów i centralnym punktem stylizacji, który przyciąga wzrok i nadaje charakteru. Paznokcie w tym kolorze potrafią odmienić nawet najprostszą stylizację, nadając jej wyrafinowanego charakteru. Idealnie komponują się zarówno z wieczorową suknią, jak i casualowym zestawem jeansów i białej koszuli. Czerwień na paznokciach to manifest pewności siebie i świadomego stylu. Czerwone paznokcie zaprezentowała modelka Hailey Bieber podczas after party po tegorocznych Oscarach. Manicurem w wiosennej odsłonie w kolorze czerwieni na swoim Instagramie pochwaliła się także prezenterka Paulina Krupińska. Ich wybór to jasny sygnał: czerwień jest modna, nowoczesna i pasuje do każdej okazji. Rok 2026 to czas, kiedy czerwień na paznokciach przestanie być tylko opcją, a stanie się obowiązkowym elementem stylizacji dla każdej kobiety, która ceni sobie elegancję, klasykę i odrobinę odważnej zmysłowości.

10