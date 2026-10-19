Oby wpadł w Twoje ręce! McDonald's® przedstawia McCrispy® Halloween - limitowaną propozycję dla tych, którzy nie przepuszczają sezonowych nowości

Halloween coraz częściej wykracza poza jeden wieczór i staje się ważnym momentem obecnym w kulturze, w którym uwagę przejmują dynie, przebrania i ozdoby. To także czas, aktywnych poszukiwań smaków, które pozwolą poczuć klimat sezonu. McDonald's® chce jeszcze bardziej podgrzać tę atmosferę i z tej okazji przedstawia McCrispy® Halloween – burgera, który proponuje dobrze znany i lubiany smak McCrispy®, ale w sezonowej, pełnej charakteru odsłonie. Co kryje się w środku? Chrrrrupiący kurczak McCrispy®, dwa plastry topionego sera cheddar, kruchy bekon, prażona cebulka, świeża sałata oraz sos Spooky Tomato, który nadaje całości halloweenowego charakteru. Wszystko podawane jest w puszystej bułce. Brzmi jak plan na naprawdę pyszne Halloween.

Sezonowe premiery są dla naszych gości okazją do odkrywania znanych produktów w nowych odsłonach. W McCrispy® Halloween połączyliśmy soczysty kawałek kurczaka w charakterystycznie chrupiącej panierce z wyrazistymi dodatkami. Chcieliśmy stworzyć produkt, który wpisuje się w klimat tego okresu, a jednocześnie pozostaje wierny temu, za co goście cenią linię McCrispy®. Myślę, że naprawdę nam się to udało! – komentuje Joanna Żmijewska, Senior Brand Manager, McDonald’s Polska.

Dla największych fanów kurczaka McDonald's® przygotował również coś ekstra. McCrispy® Halloween będzie dostępny także w wersji z podwójną porcją kurczaka McCrispy®. Wariant można zamówić wyłącznie w aplikacji McDonald's®. Jeśli coś ma wpaść w Twoje w ręce tej jesieni, niech będzie to właśnie ON: McCrispy® Halloween.

Premierze McCrispy® Halloween towarzyszy kampania digital. Za strategię i realizację kampanii odpowiada agencja TBWA Warsaw. Planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD, a za social media oraz zakres technologiczny odpowiada Dentsu Creative. Działania PR i influencer marketing prowadzone są przez agencję 24/7 Communication.