Wizz Air dołącza do akcji Pinktober, by zwiększać świadomość na temat raka piersi

Wizz Air dołącza do akcji Pinktober, włączając się w obchody Miesiąca Świadomości Raka Piersi poprzez działania angażujące pracowników oraz różowe wstążki, które personel pokładowy będzie nosić podczas lotów podczas lotów w całej rozbudowanej siatce połączeń przewoźnika. Inicjatywa niesie ważne przesłanie zarówno w miejscu pracy, jak i na pokładach samolotów: dbanie o zdrowie ma znaczenie, a nikt, kogo dotknął rak piersi, nie powinien czuć się osamotniony.

Przez cały październik działania wewnętrzne Wizz Air będą zachęcać pracowników do poszerzania wiedzy na temat raka piersi, zwracać uwagę na znaczenie wczesnego wykrywania choroby i przypominać o tym, by znaleźć czas na dbanie o własne zdrowie. Tworząc przestrzeń do rozmów i angażując zespoły we wspólne działania, linia chce zwiększać świadomość oraz wyrażać solidarność z pracownikami, pasażerami i rodzinami, których dotknęła ta choroba.

Personel pokładowy będzie nosić różowe wstążki – rozpoznawalny na całym świecie symbol tego wsparcia. Dzięki temu przesłanie inicjatywy wyjdzie poza miejsce pracy i dotrze do społeczności, które Wizz Air łączy swoją siatką połączeń.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager w Wizz Air, dodaje

Za każdym uniformem stoi człowiek, jego rodzina i życie poza pracą. Pinktober to okazja, by pokazać naszym pracownikom, że ich zdrowie jest dla nas bardzo ważne, i zachęcić do rozmów, które czasem trudno rozpocząć. Kobiety stanowią 50% naszego zespołu, dlatego świadomość na temat raka piersi ma dla nas szczególne znaczenie. We wspieranie osób dotkniętych tą chorobą może jednak zaangażować się każdy z nas. Wizz Air niezmiennie dba o zdrowie i dobrostan pracowników w całej swojej rozbudowanej siatce połączeń. Jesteśmy dumni, że w październiku łączymy siły, by zwiększać świadomość, promować wczesne wykrywanie choroby i pokazywać, że nikt nie musi mierzyć się z tymi wyzwaniami sam

Autor: Havas/ Materiały prasowe

Poprzez udział w akcji Pinktober Wizz Air ma nadzieję zachęcić zarówno pracowników, jak i pasażerów do znalezienia czasu na dbanie o zdrowie oraz wspierania osób ze swojego otoczenia. Mała różowa wstążka niesie wspólne przesłanie troski, solidarności i nadziei.