Mini LED bez tajemnic. Jak technologia zastosowana w Xiaomi TV X Mini LED wpływa na jakość obrazu?

Badanie „Beyond the screen: winning the rational buyer in the TV category” przeprowadzone przez SmartScope wśród 1008 osób, które kupiły telewizor w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pokazuje, że jakość obrazu jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem wyboru1. Jednocześnie 18% badanych nie zna typu matrycy w swoim telewizorze. To istotna luka informacyjna: konsumenci porównują specyfikacje i oglądają urządzenia na żywo, ale potrzebują prostego wyjaśnienia, co konkretna technologia zmienia w obrazie.

Czym jest Mini LED i dlaczego ma znaczenie?

W telewizorze LCD obraz powstaje w warstwie ciekłokrystalicznej, która sama nie emituje światła, dlatego potrzebuje podświetlenia. W technologii Mini LED źródłem tego światła są bardzo małe diody rozmieszczone za ekranem. Ich mniejszy rozmiar pozwala zastosować większą liczbę punktów świetlnych i podzielić podświetlenie na niezależnie sterowane strefy. Telewizor analizuje wyświetlaną scenę i na bieżąco reguluje natężenie światła w każdej z nich: przygasza obszary ciemne, a rozjaśnia te, w których pojawiają się refleksy, lampy, napisy lub inne jasne detale.

Kluczowe znaczenie ma tu lokalne wygaszanie. Im precyzyjniej system steruje strefami podświetlenia, tym mniejsze jest ryzyko, że światło przeznaczone dla jasnego elementu rozjaśni również jego ciemne otoczenie. Pomaga to ograniczyć efekt poświaty, poprawić głębię czerni i zachować czytelne przejścia pomiędzy bardzo jasnymi, a ciemnymi fragmentami kadru. Technologia nie zmienia koloru pojedynczych pikseli bezpośrednio – odpowiada przede wszystkim za sposób dostarczania światła do matrycy, dlatego jej skuteczność zależy od współpracy podświetlenia, algorytmów sterujących i przetwarzania obrazu.

Autor: Biuro prasowe Xiaomi / Materiały prasowe

Korzyści Mini LED są najbardziej widoczne w wymagających scenach: nocnych panoramach miasta, ujęciach gwiazd na ciemnym niebie, filmach z intensywnymi efektami świetlnymi, transmisjach sportowych i grach. Precyzyjniejsze podświetlenie pomaga jednocześnie zachować jasne refleksy i szczegóły w cieniu, dzięki czemu obraz nie musi być ani nadmiernie rozjaśniony, ani pozbawiony detali w ciemnych partiach. Wyższa kontrola światła ma znaczenie także podczas oglądania w dzień, gdy ekran musi pozostać czytelny mimo światła wpadającego do pomieszczenia.

Technologia odpowiadająca na sposób wyboru telewizora

Wyniki badania pokazują, że zakup telewizora jest decyzją mocno opartą na analizie: 64% konsumentów deklaruje, że poświęca dużo czasu na porównywanie ofert i specyfikacji, a 71% kupujących online wcześniej oglądało wybrany model na żywo. W przypadku Mini LED taki kontakt z ekranem jest szczególnie wartościowy, ponieważ pozwala ocenić działanie lokalnego wygaszania, poziom czerni, jasność i widoczność szczegółów, a nie tylko porównać liczby zapisane w specyfikacji.

Mini LED w Xiaomi TV X Mini LED

W serii TV X Mini LED podświetlenie Mini LED połączono z technologią kropek kwantowych. Wszystkie modele wyświetlają obraz 4K 3840 × 2160, obsługują ponad 1,07 mld kolorów i pokrywają typowo 93% przestrzeni DCI-P3. HDR10+ wspiera prezentację detali w jasnych i ciemnych partiach obrazu. Modele 55-, 65- i 75-calowe osiągają jasność typową 550 nitów i szczytową 600 nitów, a wariant 43-calowy – odpowiednio 500 i 550 nitów. Szerokie kąty widzenia 178° pomagają zachować spójność obrazu również poza centralnym miejscem przed ekranem.

Seria obejmuje modele 43-, 55-, 65- i 75-calowe. Warianty 55-, 65- i 75-calowe oferują Game Boost 120 Hz, a wszystkie telewizory obsługują ALLM przez HDMI 2.1 oraz Filmmaker Mode. Uzupełnieniem obrazu są dwa głośniki o mocy 10 W każdy z Dolby Audio i DTS:X, system Google TV oraz funkcje Google Cast i Apple AirPlay. Elementy te pozostają dodatkiem do głównego wyróżnika serii, którym jest precyzyjnie kontrolowane podświetlenie Mini LED.

Autor: Biuro prasowe Xiaomi/ Materiały prasowe

Dostępność i ceny

Xiaomi TV X Mini LED będzie dostępny na polskim rynku w czterech wariantach 43-, 55-, 65- i 75-calowych. Produkt będzie dostępny w następujących cenach rekomendowanych: