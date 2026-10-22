Black Friday w Rossmannie 2026. Na te kategorie produktów warto polować

Choć Rossmann ni podał jeszcze dokładnych szczegółów tegorocznej akcji, warto już teraz przyjrzeć się kategoriom, które mogą zainteresować osoby planujące zakupy, i przygotować listę produktów, których ceny będzie można później porównać.

Rossmann – Black Friday

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na perfumy oraz zestawy zapachowe. To właśnie tę kategorię Rossmann mocno promował podczas Black Friday w 2025 roku, oferując akcję 1+1 na wybrane perfumy damskie, męskie i unisex, w tym zapachy arabskie oraz zestawy. Nie oznacza to jednak, że identyczne warunki będą obowiązywać w 2026 roku. Tegoroczne zasady i lista produktów wymagają potwierdzenia w oficjalnym komunikacie sklepu.

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Przed zakupem perfum warto sprawdzić pojemność flakonu, cenę za 100 ml i warunki promocji. W przypadku zestawów dobrze porównać ich zawartość z cenami poszczególnych produktów kupowanych osobno. Niższa cena całego pudełka nie zawsze oznacza najlepszą okazję, zwłaszcza jeśli część kosmetyków nie będzie używana. Jeśli planujesz kupić prezent na święta, warto też upewnić się, czy zapach odpowiada osobie, którą chcesz obdarować, zamiast wybierać go wyłącznie ze względu na wysokość rabatu.

Rossmann - kosmetyki do pielęgnacji, makijażu i włosów również warto obserwować

Drugą kategorią, którą warto uwzględnić na liście zakupów, są kosmetyki zużywane na co dzień. Rossmann prowadzi regularne promocje na produkty do pielęgnacji twarzy, makijażu, włosów oraz artykuły do domu. Nie jest to jednak potwierdzenie, że wszystkie te grupy zostaną objęte specjalną akcją Black Friday 2026. Przed publikacją konkretnych rabatów trzeba sprawdzić aktualne warunki promocji na stronie drogerii lub w aplikacji.

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Dobrym pomysłem jest zapisanie nazw kosmetyków, które regularnie kupujesz, i sprawdzenie ich cen jeszcze przed rozpoczęciem wyprzedaży. W ten sposób łatwiej ocenisz, czy obniżka rzeczywiście jest atrakcyjna. Zwracaj uwagę na pojemność opakowania, cenę jednostkową i najniższą cenę z 30 dni przed obniżką, jeśli produkt jest oferowany w obniżonej cenie. Warto także sprawdzić, czy oferta obowiązuje w sklepach stacjonarnych, online, czy tylko po aktywowaniu odpowiedniej promocji w aplikacji. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych zakupów i skupisz się na produktach, które naprawdę ci się przydadzą.