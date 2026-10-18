Mazowieckie smaki w całej Polsce. Kaufland zaprasza na piątą odsłonę „Tygodni Regionalnych”

Po Małopolsce, Wielkopolsce, Śląsku i Lubelszczyźnie Kaufland kieruje uwagę klientów na Mazowsze. Kolejne odsłony cyklu obejmują zarówno wyroby kojarzone z lokalnymi tradycjami, jak i produkty od tamtejszych dostawców, które można wykorzystać w domowej kuchni. Dzięki akcji klienci poznają ofertę z różnych części kraju, a producenci mają możliwość dotarcia do szerszej grupy odbiorców.

W Tygodniu Mazowieckim pokazujemy ofertę producentów z różnych części województwa, od kurpiowskich specjałów po nabiał z Garwolina i Siedlec. Przy jej wyborze zależało nam na różnorodności, bo regionalne smaki można odkrywać zarówno w lokalnych specjalnościach, jak i w produktach na co dzień obecnych na naszych stołach. Chcemy przybliżać klientom tę ofertę i rozwijać współpracę z dostawcami, którzy ją tworzą – mówi Monika Seredyńska, Kupiec z Departamentu Zakupu w Kaufland Polska.

Mazowsze od kuchni

Kuchnia Mazowsza jest mocno związana z rolniczym charakterem regionu. Ważne miejsce zajmują w niej produkty zbożowe, nabiał i przetwory, a poszczególne części województwa zachowują własne zwyczaje i receptury. Wyrazistym przykładem tej odrębności są Kurpie, których tradycje kulinarne pozostają ważną częścią lokalnej tożsamości.

W ofercie Tygodnia Mazowieckiego znajdą się m.in. boczek rolowany Lukullus, szynka wiejska z Michałowa oraz smalec Pekpol z serii Kurpiowskie Specjały. Nabiał reprezentować będą twaróg delikatesowy półtłusty Garwolin, serek siedlecki śmietankowy oraz waniliowy serek homogenizowany Świeżuch marki FigAnd. Do przygotowania domowych posiłków klienci będą mogli wykorzystać również żurek staropolski Mosso i czterojajeczne makarony Anna w dwóch wariantach krajanki. Wybór dodatków uzupełnią musztardy Białuty oraz łagodny i pikantny ketchup Dawtona z Błonia.

Słodką część oferty tworzą konfitury Zielono Mi w sześciu wariantach, m.in. malinowym, wiśniowym i jagodowym, oraz krówki Jedność. Wśród przekąsek dostępne będą także tradycyjne obwarzanki, a wśród napojów – piwo Fraszka Pils i piwa na miodzie z dodatkiem maliny, pigwy lub wiśni.

Regionalność widoczna w sklepach

Produkty objęte akcją zostaną wyróżnione dodatkowymi oznaczeniami w przestrzeni sprzedażowej, aby klienci mogli łatwo odnaleźć je podczas zakupów. Tydzień Mazowiecki potrwa od 15 do 21 października w marketach Kaufland w całej Polsce.