Kacper Urbańczak w „Hotelu Paradise 13”. Nowy uczestnik porównywany jest do znanego piłkarza

Nowe zasady i nagroda w programie „Hotel Paradise 13”

Program „Hotel Paradise” niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród polskich fanów formatów typu reality show. Bohaterowie tej telewizyjnej produkcji szukają prawdziwej miłości i rywalizują o pokaźną nagrodę finansową.

W trzynastej odsłonie formatu producenci przygotowali dla oglądających prawdziwą rewolucję. Największe emocje budzi podwojenie głównej wygranej, ponieważ teraz zwycięzcy otrzymają w finale nie sto, lecz aż 200 000 złotych. Istotne roszady objęły również stanowisko gospodyni, gdyż w połowie sezonu Klaudia El Dursi opuściła plan, a rolę prowadzącej przejęła po niej Edyta Zając. Odświeżono ponadto samą mechanikę rywalizacji w słonecznej Tajlandii. Widzowie ponownie oglądają dobrze znaną Rajską Wyrocznię, a zupełną nowością jest Rajskie Tableau, które umożliwia wchodzącym do gry singlom wylosowanie ważnych przywilejów już na samym starcie.

Hotel Paradise 13 - wielka kłótnia Fifiego i Wiktorii

Kim jest Kacper Urbańczak z programu „Hotel Paradise 13”?

Pochodzący z Krakowa 22-letni Kacper Urbańczak zasilił grono bohaterów trzynastej edycji programu „Hotel Paradise”. Na co dzień rozwija swoją karierę na rynku nieruchomości oraz próbuje sił w modelingu. Wolny czas najchętniej poświęca aktywności fizycznej, z ogromnym zaangażowaniem śledząc piłkę nożną i trenując od niedawna surfing, który gwarantuje mu poczucie upragnionej wolności. Uczestnik z uśmiechem przyznaje, że jako zapalony surfer regularnie bywa widywany na bałtyckich plażach na północy kraju.

Młody krakowianin od razu zwraca na siebie uwagę wrodzoną charyzmą, dużym zdecydowaniem oraz chęcią do flirtowania i poznawania nowych ludzi. Zawodowo stawia przed sobą wysokie cele i bardzo źle znosi wszelkie porażki. W sferze uczuciowej rozgląda się za wysportowaną i otwartą dziewczyną, która zaakceptuje jego niezależność oraz potrzebę zachowania własnej przestrzeni w związku.

Kacper Urbańczak z „Hotelu Paradise” wygląda jak Erling Haaland

Tuż po przekroczeniu progu „Hotelu Paradise” nowy mieszkaniec od razu zwrócił uwagę na Natalię. Chłopakowi bardzo spodobała się jej oryginalna uroda oraz otwartość na budowanie wspólnej relacji. Reszta grupy także przyjęła go z dużą sympatią, choć uczestnicy szybko zaczęli zastanawiać się, jaką sławną osobę przypomina im nowy kolega. Kiedy podzielili się z nim swoimi spostrzeżeniami, wywołało to u niego jedynie śmiech, ponieważ doskonale znał już te porównania z przeszłości.

Ponoć przypominam Erlinga Haalanda - zaśmiał się Kacper.

Warto przypomnieć, że Erling Haaland uchodzi obecnie za jednego z najskuteczniejszych napastników w światowym futbolu, reprezentując barwy narodowej kadry Norwegii oraz angielskiego klubu Manchester City.