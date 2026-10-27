Magdalena Chorzewska poprowadzi pierwsze otwarte wydarzenie MeetMentor. Platforma ujawnia mentorów przed listopadowym startem

Magdalena Chorzewska o schematach, które powtarzamy w relacjach

Dlaczego w kolejnych związkach często wracamy do podobnych doświadczeń? Co sprawia, że początkowa fascynacja ustępuje miejsca znajomym napięciom i rozczarowaniom? To zagadnienia, które Magdalena Chorzewska poruszy podczas webinaru “Dlaczego wybieramy niewłaściwych partnerów i jak wybrać dobrze następnym razem?”.

Chorzewska jest psycholożką, seksuolożką i twórczynią profilu Instaporadnia, za pośrednictwem którego popularyzuje wiedzę dotyczącą psychologii, emocji i relacji międzyludzkich. Szerszej publiczności znana jest również z programu “Ślub od pierwszego wejrzenia”.

Podczas spotkania ekspertka przyjrzy się mechanizmom wpływającym na wybór partnera, powtarzającym się wzorcom zachowań oraz temu, jak wcześniejsze doświadczenia kształtują kolejne relacje. Webinar odbędzie się 4 listopada o godz. 20:00 na platformie MeetMentor. Spotkanie potrwa 90 minut, a koszt udziału wynosi 69 zł.

MeetMentor rozwija nowy model kontaktu z ekspertami i twórcami

Wydarzenie z Magdaleną Chorzewską jest jednym z pierwszych działań poprzedzających oficjalny start MeetMentor, zaplanowany na listopad 2026 roku.

Platforma ma umożliwiać bezpośredni kontakt z ekspertami, przedsiębiorcami, twórcami internetowymi, sportowcami i osobami znanymi z mediów. Podstawą jej działania będą indywidualne konsultacje 1:1 w formatach 15, 30 i 60 minut, uzupełnione o odpowiedzi wideo oraz wydarzenia online i offline.

Z perspektywy rynku marketingowego projekt stanowi przykład rozwijania nowych formatów współpracy między twórcami a odbiorcami. Obok tradycyjnych działań reklamowych i publikowania treści w mediach społecznościowych pojawia się możliwość wykorzystania eksperckiej wiedzy, doświadczenia i rozpoznawalności w ramach indywidualnych konsultacji oraz spotkań tematycznych.

Na stronie MeetMentor zaprezentowano już pierwszych mentorów. Uruchomiono również głosowanie, w którym użytkownicy mogą wskazywać osoby, z jakimi chcieliby spotkać się na platformie. To jeden z elementów angażowania przyszłej społeczności w rozwój projektu jeszcze przed jego oficjalnym uruchomieniem.

Więcej informacji o platformie i nadchodzących wydarzeniach można znaleźć na www.meetmentor.com