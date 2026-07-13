Letnie wieczory z dobrym filmem. Westfield Arkadia zaprasza na bezpłatne „Kino pod gwiazdami”

„Kino pod gwiazdami” to jeden z flagowych elementów corocznego Westfield Summer Festival. Letnie seanse łączą to, co w plenerowym kinie najprzyjemniejsze: nieformalny klimat, wieczorne światło, wygodę leżaków i możliwość oglądania filmów w zupełnie innym rytmie niż w tradycyjnej sali kinowej. Jednocześnie repertuar nie jest przypadkowy, lipcowe pokazy opierają się na aktualnych produkcjach z lat 2024–2025, łączących różne gatunki, nastroje i filmowe temperamenty.

Już w czwartek (16 lipca) widzowie zobaczą „Civil War” Alexa Garlanda, jeden z najgłośniejszych i najbardziej dyskutowanych filmów 2024 roku. To intensywny, dystopijny thriller z Kirsten Dunst, Wagnerem Mourą i Cailee Spaeny, który przez historię reporterów przemierzających kraj ogarnięty konfliktem opowiada o polaryzacji, mediach i cenie patrzenia na świat z bliska. Kolejny lipcowy czwartek przyniesie zmianę tonu i seans filmu „Cudowne życie”, francusko-kanadyjskiej komedii dramatycznej Kena Scotta, inspirowanej autobiograficzną historią Rolanda Pereza. To ciepła, poruszająca opowieść o rodzinie, determinacji i sile matczynej miłości, z Leïlą Bekhti, Jonathanem Cohenem i Sylvie Vartan w obsadzie. To film, który dobrze wybrzmi w letnim plenerze, podkreślając emocjonalny wymiar wspólnego oglądania.

Miesiąc zamknie „Pomoc domowa”, psychologiczny thriller oparty na bestsellerowej powieści Freidy McFadden, która zdobyła ogromną popularność wśród czytelników współczesnych historii z dreszczykiem. Reżyser Paul Feig prowadzi opowieść o młodej kobiecie zatrudnionej w domu zamożnej rodziny, gdzie elegancka fasada szybko zaczyna pękać, a w obsadzie uwagę przyciągają Sydney Sweeney, Amanda Seyfried i Brandon Sklenar.

„Kino pod gwiazdami” nie skończy się wraz z lipcem. Plenerowe seanse będą kontynuowane także w sierpniu, a pierwszym pokazanym tytułem będzie głośna „Norymberga” z 2025 r. Historyczny dramat Jamesa Vanderbilta, z Rami Malekiem, Russellem Crowe’em i Michaelem Shannonem, przeniesie widzów w realia powojennych rozliczeń i psychologicznej gry prowadzonej wokół procesów norymberskich.

Letni repertuar pokazuje, że kino plenerowe może być czymś więcej niż wakacyjną rozrywką. To okazja, by zobaczyć nowe filmy w swobodnej atmosferze, porozmawiać po seansie ze znajomymi, spędzić wieczór poza domem i poczuć, że kultura w mieście może być dostępna, bliska i naprawdę przyjemna.

Seanse „Kina pod gwiazdami” w czwartki o godz. 21:00. Wstęp wolny.

Autor: Havas/ Materiały prasowe

Repertuar

9 lipca – Ostatni wiking (2025)

16 lipca – Civil War (2024)

23 lipca – Cudowne życie (2025)

30 lipca – Pomoc domowa (2025)

Westfield Summer Festival 2026 w Westfield Arkadia

Westfield Summer Festival rusza 1 lipca i potrwa do końca sierpnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej strefie rekreacyjnej na terenie zielonym przed Westfield Arkadia.