Komedia wychodzi na taras. W centrum Warszawy ruszył Teatr Humory

Komedia między warszawskimi wieżowcami

Teatr Humory powstał w nietypowej jak na teatr przestrzeni – na tarasie na tyłach budynku Oxford Tower, w otoczeniu wieżowców w samym centrum Warszawy. To właśnie tutaj własne miejsce znaleźli twórcy od lat związani z warszawskim środowiskiem improwizacji. Klancyk świętuje w tym roku 20-lecie działalności, a przez działającą od 2012 roku Szkołę Impro przeszło już ponad 3 tys. studentów. Repertuar Humorów nie ogranicza się jednak wyłącznie do spektakli improwizowanych.

Chcieliśmy stworzyć miejsce, które będzie żyło własnym rytmem i nie będzie zamknięte w jednym gatunku. Humory mają być sceną dla improwizacji, ale też dla stand-upu i innych, współczesnych form komedii. Ta przestrzeń daje nam dużą swobodę i właśnie to jest w niej najciekawsze - mówi Paweł Najgebauer, współtwórca Teatru Humory.

Od Klancyka i Chicago do własnej sceny

Choć Humory są nowym adresem na kulturalnej mapie Warszawy, ich historia ma korzenie sięgające dwóch dekad wstecz. Klancyk, z którym związani są Paweł Najgebauer i Krzysztof Dziubak, powstał w 2006 roku i należy do pionierów polskiej sceny improwizowanej. Przez kolejne lata grupa współtworzyła rozwijającą się w Polsce scenę impro, eksperymentując z formatami, w których spektakl powstaje bez wcześniej przygotowanego scenariusza. Gośćmi Klancyka byli przez lata m.in. Maciej Stuhr, Tomasz Kot, Jan Peszek, Maria Peszek i Andrzej Seweryn, a także pisarze i reporterzy, wśród nich Mariusz Szczygieł, Dorota Masłowska, Szczepan Twardoch i Filip Springer.

Autor: Teatr Humory/ Materiały prasowe

Ważnym momentem w tej historii był wyjazd do Chicago w 2012 roku. To właśnie tam twórcy rozwijali swój warsztat improwizacji, a zdobyte doświadczenia wykorzystali później przy tworzeniu programu powstałej w tym samym roku Szkoły Impro.

Dwadzieścia lat temu zaczynaliśmy z Klancykiem, a w 2012 roku pojechaliśmy do Chicago, żeby uczyć się improwizacji i zobaczyć, jak rozwija się tamtejsza scena. Wróciliśmy z pomysłami, które później wykorzystaliśmy m.in. przy tworzeniu Szkoły Impro. Przez jej zajęcia przeszło już ponad 3 tysiące kursantów, a przez lata powstały kolejne grupy, formaty i sceny. Teatr Humory jest kolejnym rozdziałem tej historii - mówi Krzysztof Dziubak, współtwórca Teatru Humory.

Klancyk, Buchwald, Kempa. Co będzie grane w Humorach?

Jednym z filarów repertuaru Humorów pozostaje Klancyk. Jego członek Maciej Buchwald, reżyser hitowego serialu „1670”, poprowadzi improwizowany teleturniej „Mała gra o nic”. W repertuarze są także improwizowane dubbingi z udziałem Krzysztofa Dziubaka, organizowane przez Bartka Walosa. Na scenie pojawią się również m.in. Michał Kempa i Wojtek Fiedorczuk ze swoim show „Niepewne Sytuacje” oraz Agnieszka Matan ze stand-upem.

W spektaklach improwizowanych nie ma wcześniej ustalonego scenariusza, a przedstawienie powstaje na oczach widzów, często na podstawie ich sugestii. W niektórych formatach publiczność może również bezpośrednio wejść do gry razem z improwizatorami.

Teatr Humory działa na tarasie na tyłach budynku Oxford Tower, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Pełny repertuar dostępny jest na stronie: https://biletomat.pl/wydarzenia/w/warszawa/w/humory