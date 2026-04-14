Jak pachnie Georgina Rodriguez? Nowa marka perfum arabskich LAVERNE już w Polsce.

Jak pachnie Georgina Rodriguez?

Światowej sławy narzeczona Cristiano Ronaldo, ikona stylu śledzona przez dziesiątki milionów fanów na całym świecie, kobieta sukcesu i współczesna inspiracja dla wielu kobiet. Georgina Rodriguez nie tylko współpracuje z marką LAVERNE, ale również współtworzy jej zapachowy świat. Jej styl to połączenie luksusu, pewności siebie i nowoczesnej kobiecości. To właśnie te wartości stały się punktem wyjścia do tworzenia kompozycji zapachowych, które mają podkreślać indywidualność i charakter.

Sense – zapach stworzony przez Georginę Rodriguez

Jednym z najbardziej osobistych projektów zapachowych marki jest kompozycja Sense, współtworzona przez Georginę Rodriguez. Proces jej powstawania trwał ponad rok i miał wyjątkowo intymny charakter – gwiazda osobiście testowała ponad 740 próbek zapachowych, zanim wybrała kompozycję idealnie oddającą jej emocje i styl. Jak podkreśla marka, zapach miał „zamknąć w flakonie wszystkie sekrety kobiecości”.

Finalna kompozycja łączy eleganckie nuty czarnej porzeczki, mandarynki, jaśminu, irysa, kwiatu pomarańczy i akordu cashmere, tworząc zmysłowy, nowoczesny i bardzo kobiecy podpis zapachowy. Różowy flakon o modowym charakterze podkreśla lifestyle’owy wymiar projektu, który stał się kolejnym ważnym krokiem w budowaniu globalnej marki osobistej Georginy Rodriguez.

LAVERNE - nowoczesne oblicze perfum arabskich

Marka LAVERNE redefiniuje postrzeganie perfum arabskich na świecie. Czerpiąc z bogatej tradycji Bliskiego Wschodu, tworzy zapachy dopasowane do współczesnego stylu życia. Za kompozycjami zapachowymi stoją doświadczeni perfumiarze współpracujący z największymi domami perfumeryjnymi świata. Dzięki temu zapachy marki wyróżniają się wysoką jakością składników i wyjątkową głębią aromatu.

W kompozycjach dominują charakterystyczne dla regionu składniki, takie jak:

róża i jaśmin – eleganckie nuty kwiatowe

owocowe akcenty – świeżość i nowoczesność

piżmo i nuty drzewne – zmysłowe wykończenie

Wyraziste kompozycje o wyjątkowej projekcji i trwałości utrzymują na skórze nawet do 8godzin.

Dlaczego warto wybrać perfumy LAVERNE?

LAVERNE to propozycja dla osób, które szukają zapachu będącego czymś więcej niż tylko dodatkiem. To element stylu życia i sposób wyrażania siebie, gdy chcesz przyciągać uwagę.

Marka wyróżnia się:

luksusowym lifestylem inspirowanym kulturą Bliskiego Wschodu,

łączeniem orientalnych nut z francuską estetyką,

wysoką jakością składników i intensywnością zapachów,

designerskimi flakonami o modowym charakterze.

To perfumy dla kobiet, które chcą podkreślać swoją osobowość oraz wybierać zapachy zgodne z globalnymi trendami. LAVERNE to zapachowy podpis współczesnej kobiety sukcesu. Wyłączna obecność stacjonarna w Hebe w 400 lokalizacjach oraz on-line umożliwia odkrycie świata nowoczesnych perfum arabskich inspirowanych luksusem Dubaju i stylem największych światowych gwiazd.