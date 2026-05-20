Ile to jest 6(5+6)-5(6-5)=? Tylko prawdziwy bystrzak obliczy w mniej niż 20 sekund

Zapewne niejednokrotnie słyszeliście, że codzienna porcja wysiłku fizycznego jest zbawienna dla naszego zdrowia. Nie tylko pozwala zachować na długo sprawność fizyczną, ale również skutecznie chroni nas przed chorobami. Dbanie o sprawność naszych umysłów, jest tak samo ważne, jak dbanie o sprawność fizyczną. Dlatego warto każdego dnia gimnastykować swój mózg. Sami możecie wybrać formę ćwiczeń dla waszych umysłów. Sposobów jest naprawdę wiele, możecie rozwiązywać krzyżówki, sudoku, a także różnego rodzaju łamigłówki logiczne i matematyczne. Dziś mamy dla was kolejne matematyczne równanie!

Ile to jest 6(5+6)-5(6-5)=? Dasz radę bez kalkulatora?

To zadanie w gruncie rzeczy jest banalnie proste i gwarantujemy wam, że niemalże każdy uczeń podstawówki poradzi sobie z nim bez najmniejszego problemu. Jesteście gotowi podjąć wyzwanie? Spróbujcie podać poprawny wynik w mniej niż 20 sekund, ale uwaga, zróbcie to bez użycia kalkulatora!

Ile to jest: 6(5+6) - 5(6-5) = ?

Udało wam się podać poprawny wynik? A może potrzebujecie jeszcze chwili? Jeśli nie udało wam się rozwiązać równania w 20 sekund, poniżej prezentujemy rozwiązanie.

Aby rozwiązać to równanie, musimy pamiętać o kolejności wykonywania działań: najpierw nawiasy, potem mnożenie, a na końcu odejmowanie.

W pierwszej kolejności zajmujemy się działaniem w nawiasach:

(5 + 6) = 11

(6 - 5) = 1

Następnie wykonujemy mnożenie:

6 x 11 = 66

5 x 1 = 5

Na końcu należy wykonać odejmowanie:

66 - 5 = 61

Odpowiedź: 6(5+6) - 5(6-5) = 61

Jeśli udało Ci się rozwiązać to zadanie w mniej niż 20 sekund, możesz śmiało nazwać się geniuszem matematycznym! Jeśli potrzebowałeś nieco więcej czasu, nie martw się! Ważne, że podjąłeś wyzwanie i sprawdziłeś swoje umiejętności. Pamiętaj, ćwiczenie czyni mistrza!

