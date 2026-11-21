Łamigłówki z liczbami wymagają pełnego skupienia, bo jeden błąd może zmienić cały wynik. Regularne wykonywanie takich zadań uczy mózg wyłączania rozpraszaczy i pracy w trybie "tu i teraz". W efekcie łatwiej skupić się również podczas codziennych obowiązków - w pracy, w nauce lub podczas podejmowania decyzji. Myślenie matematyczne aktywuje różne obszary mózgu: odpowiedzialne za pamięć, logiczne myślenie, analizę oraz kreatywność. Każde rozwiązane zadanie to nic innego jak "trening połączeń neuronowych". Im częściej mózg pracuje, tym staje się sprawniejszy, a procesy uczenia przebiegają szybciej. Warto zatem każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę, aby rozruszać nasze szare komórki.

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Ile to jest (12+6)x3-18:6+11=? Rusz głową i policz bez kalkulatora

Jeśli jesteście gotowi na małą gimnastykę mamy dla was działanie, które jest banalnie proste, jednak wielu sprawia niemałe problemy. Wszystko z powodu braku znajomości reguł matematycznych, które w tym przypadku są niezwykle ważne. Czy wiecie już, jaki jest wynik działania: (12+6)x3-18:6+11=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

1. Najpierw wykonujemy działanie w nawiasie: (12+6) = 18

Równanie teraz wygląda tak: 18 x 3 - 18 : 6 + 11 = ?

2. Teraz wykonujemy mnożenie i dzielenie w kolejności, w jakiej występują:

18 x 3 = 54

18 : 6 = 3

Równanie teraz wygląda tak: 54 - 3 + 11 = ?

3. Na koniec wykonujemy dodawanie i odejmowanie w kolejności, w jakiej występują:

54 - 3 = 51

51 + 11 = 62

4. Poprawna odpowiedź:

(12+6)x3-18:6+11 = 62

Czy udało wam się uzyskać taki wynik? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.