Dwa zapachy, dwa charaktery. Gisada pokazuje, czym pachnie nowoczesna męskość

Gold – nowoczesna elegancja z charakterem

Gisada Gold to kompozycja stworzona dla mężczyzn, którzy cenią elegancję w swobodnym wydaniu. Zapach otwiera się energetycznym połączeniem soczystego jabłka i bergamotki, doprawionym szczyptą cynamonu oraz czarnego pieprzu. W sercu aromatyczna lawenda splata się z paczulą i elemi, tworząc nowoczesny, męski akord. Fundament kompozycji oparty jest na eleganckiej bazie ambry, labdanum oraz drewna cedrowego, które nadają jej głębię i wyjątkową trwałość.

To propozycja dla mężczyzny, który ceni autentyczność, klasę i ponadczasowy styl. Gold doskonale sprawdzi się zarówno w ciągu dnia, jak i podczas bardziej eleganckich okazji, subtelnie podkreślając pewność siebie oraz indywidualny charakter.

Nuty zapachowe Gold:

Głowa: jabłko, cynamon, bergamotka, czarny pieprz

Serce: paczula, elemi, lawenda

Baza: ambra, labdanum, drewno cedrowe

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Titanium – siła, która nie potrzebuje słów

Titanium od pierwszych nut przyciąga uwagę energią i wyrazistością, doskonale oddając charakter silnego i pewnego siebie mężczyzny. Aromatyczne nuty szałwii i kardamonu, przełamane różowym pieprzem oraz bylicą, nadają kompozycji nowoczesny i dynamiczny charakter. W sercu zapachu lawenda łączy się z akordem skórzanym, drewnem cedrowym, cynamonem i drzewem sandałowym, wprowadzając elegancję oraz przyjemne ciepło. Całość opiera się na bogatej bazie z wanilii, fasoli tonka, paczuli, irysa oraz jodły balsamicznej, pozostawiając trwały i wyrafinowany ślad.

To kompozycja dla mężczyzny, który nie boi się wyzwań, konsekwentnie realizuje swoje cele i pozostaje wierny własnym wartościom. Wyrazisty, a jednocześnie elegancki charakter sprawia, że Titanium doskonale odnajduje się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i podczas wyjątkowych okazji.

Nuty zapachowe Titanium:

Głowa: różowy pieprz, bylica pospolita, szałwia, kardamon

Serce: lawenda, drewno cedrowe, skóra, cynamon, drewno sandałowe

Baza: irys, wanilia, fasola tonka, paczula, jodła balsamiczna

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Dwa zapachy, dwa oblicza nowoczesnej męskości

Gold i Titanium to dwa różne spojrzenia na współczesną męskość, które łączy charakter, elegancja i ponadczasowy styl. Starannie dobrane składniki oraz dopracowane kompozycje sprawiają, że zapachy rozwijają się na skórze przez wiele godzin, pozostawiając wyrafinowany i trwały ślad. Niezależnie od tego, czy szukasz perfum dla siebie, czy wyjątkowego prezentu dla bliskiej osoby, obie kompozycje będą doskonałym wyborem dla mężczyzn, którzy cenią wysoką jakość, klasę i wyrazisty charakter.