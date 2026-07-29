Domowe SPA dla dłoni: FLOSLEK wprowadza linię HAND SPA MOMENTS

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-29 21:09

Skóra dłoni każdego dnia wykonuje ogromną pracę. Częste mycie, klimatyzacja czy codzienne obowiązki sprawiają, że łatwo traci miękkość, komfort i odpowiedni poziom nawilżenia. Mimo to w codziennej pielęgnacji często poświęcamy jej znacznie mniej uwagi niż skórze twarzy. Marka FLOSLEK Laboratorium postanowiła to zmienić, tworząc HAND SPA MOMENTS - linię inspirowaną trendem skinification, która przenosi wieloetapową pielęgnację twarzy do codziennej pielęgnacji dłoni.

Dłonie kobiety trzymające krem-serum do rąk marki Floslek. O nowej linii kosmetyków do dłoni przeczytasz na Eska.
Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Linia HAND SPA MOMENTS odróżnia półkę kosmetyków do rąk od typowej, wyłącznie „funkcyjnej” i doraźnej pielęgnacji. To zaproszenie do stworzenia własnego, wieczornego rytuału, który przynosi ulgę skórze po sprzątaniu, pracy w ogrodzie, podróży czy po prostu - jako kojący element niedzielnego Sunday SPA.

Skinification - dlaczego dłonie zasługują na taką samą pielęgnację jak twarz?

Choć o twarz dbamy z ogromną uważnością, dłonie - ze względu na swoją specyficzną budowę anatomiczną - są wyjątkowo podatne na przesuszenie, wiotczenie i przedwczesną utratę elastyczności. Zmiana podejścia do ich pielęgnacji i wdrożenie wieloetapowych nawyków to klucz do zachowania ich zdrowego i młodego wyglądu, co potwierdzają eksperci marki.

Obserwujemy rosnący trend skinification - przenosimy zaawansowane rytuały i składniki aktywne ze świata pielęgnacji twarzy bezpośrednio na skórę całego ciała. Dłonie nie powinny być tu wyjątkiem. Dlatego stworzyliśmy HAND SPA MOMENTS: linię opartą na 3-etapowym systemie, w którym kwasy AHA, niacynamid, peptydy i prebiotyki pracują na jej kondycję. Zamiast ograniczać się do jednego kremu, proponujemy świadome podejście, które łączy skuteczność nowoczesnych formuł z chwilą relaksu w domowym SPA - mówi Katarzyna Paciorkowska, Marketing Manager w FLOSLEK.

FLOSEK
Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

3 kroki do idealnych dłoni: rytuał HAND SPA MOMENTS

Filozofia HAND SPA MOMENTS opiera się na budowaniu świadomego nawyku. Zamiast jednego, przypadkowego produktu, marka proponuje system trzech wzajemnie uzupełniających się kroków, które redefiniują domową pielęgnację.

  • KROK 1: Oczyszczenie i przygotowanie

Działanie: delikatnie usuwa martwy naskórek, wygładza, zmiękcza skórki i widocznie rozjaśnia skórę, przygotowując ją na przyjęcie składników aktywnych z kolejnych etapów.

Składniki aktywne: kwasy AHA, ekstrakt z aloesu, bogata w witaminę C acerola.

  • KROK 2: Regeneracja i odmłodzenie

Działanie: lekka formuła o sile skoncentrowanego serum. Intensywnie nawilża, poprawia elastyczność i sprężystość skóry oraz walczy z oznakami starzenia (hand aging).

Składniki aktywne: niacynamid, kwas hialuronowy, peptydy.

  • KROK 3: Intensywne odżywienie (Odżywcza krem-maska do dłoni)

Działanie: bogata, otulająca formuła dająca efekt „ochronnych rękawiczek”. Idealna jako intensywna kuracja na noc lub po zabiegu manicure.

Składniki aktywne: masło shea, odżywcze nutripeptydy, szlachetne oleje roślinne oraz prebiotyki wspierające mikrobiom skóry.

FLOSEK
Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Piękne dłonie przez cały rok

HAND SPA MOMENTS to linia idealna na każdą porę roku. Zimą przyniesie ulgę spierzchniętej od mrozu skórze, wiosną i latem zabezpieczy ją przed wysuszeniem i słońcem, a jesienią zregeneruje po wakacjach. Dzięki eleganckiemu designowi i dopracowanym formułom, produkty te stanowią również idealny pomysł na prezent dla bliskiej osoby.

Podaruj swoim dłoniom chwilę wytchnienia. Odkryj moc rytuału, który zamienia zwykłą pielęgnację w zmysłowe doświadczenie rodem z ekskluzywnego salonu urody.

Produkty z linii HAND SPA MOMENTS dostępne są wyłącznie w Hebe, na hebe.pl oraz floslek.pl

FLOSEK
Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe