Domowe SPA dla dłoni: FLOSLEK wprowadza linię HAND SPA MOMENTS

Linia HAND SPA MOMENTS odróżnia półkę kosmetyków do rąk od typowej, wyłącznie „funkcyjnej” i doraźnej pielęgnacji. To zaproszenie do stworzenia własnego, wieczornego rytuału, który przynosi ulgę skórze po sprzątaniu, pracy w ogrodzie, podróży czy po prostu - jako kojący element niedzielnego Sunday SPA.

Skinification - dlaczego dłonie zasługują na taką samą pielęgnację jak twarz?

Choć o twarz dbamy z ogromną uważnością, dłonie - ze względu na swoją specyficzną budowę anatomiczną - są wyjątkowo podatne na przesuszenie, wiotczenie i przedwczesną utratę elastyczności. Zmiana podejścia do ich pielęgnacji i wdrożenie wieloetapowych nawyków to klucz do zachowania ich zdrowego i młodego wyglądu, co potwierdzają eksperci marki.

Obserwujemy rosnący trend skinification - przenosimy zaawansowane rytuały i składniki aktywne ze świata pielęgnacji twarzy bezpośrednio na skórę całego ciała. Dłonie nie powinny być tu wyjątkiem. Dlatego stworzyliśmy HAND SPA MOMENTS: linię opartą na 3-etapowym systemie, w którym kwasy AHA, niacynamid, peptydy i prebiotyki pracują na jej kondycję. Zamiast ograniczać się do jednego kremu, proponujemy świadome podejście, które łączy skuteczność nowoczesnych formuł z chwilą relaksu w domowym SPA - mówi Katarzyna Paciorkowska, Marketing Manager w FLOSLEK.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

3 kroki do idealnych dłoni: rytuał HAND SPA MOMENTS

Filozofia HAND SPA MOMENTS opiera się na budowaniu świadomego nawyku. Zamiast jednego, przypadkowego produktu, marka proponuje system trzech wzajemnie uzupełniających się kroków, które redefiniują domową pielęgnację.

KROK 1: Oczyszczenie i przygotowanie

Działanie: delikatnie usuwa martwy naskórek, wygładza, zmiękcza skórki i widocznie rozjaśnia skórę, przygotowując ją na przyjęcie składników aktywnych z kolejnych etapów.

Składniki aktywne: kwasy AHA, ekstrakt z aloesu, bogata w witaminę C acerola.

KROK 2: Regeneracja i odmłodzenie

Działanie: lekka formuła o sile skoncentrowanego serum. Intensywnie nawilża, poprawia elastyczność i sprężystość skóry oraz walczy z oznakami starzenia (hand aging).

Składniki aktywne: niacynamid, kwas hialuronowy, peptydy.

KROK 3: Intensywne odżywienie (Odżywcza krem-maska do dłoni)

Działanie: bogata, otulająca formuła dająca efekt „ochronnych rękawiczek”. Idealna jako intensywna kuracja na noc lub po zabiegu manicure.

Składniki aktywne: masło shea, odżywcze nutripeptydy, szlachetne oleje roślinne oraz prebiotyki wspierające mikrobiom skóry.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Piękne dłonie przez cały rok

HAND SPA MOMENTS to linia idealna na każdą porę roku. Zimą przyniesie ulgę spierzchniętej od mrozu skórze, wiosną i latem zabezpieczy ją przed wysuszeniem i słońcem, a jesienią zregeneruje po wakacjach. Dzięki eleganckiemu designowi i dopracowanym formułom, produkty te stanowią również idealny pomysł na prezent dla bliskiej osoby.

Podaruj swoim dłoniom chwilę wytchnienia. Odkryj moc rytuału, który zamienia zwykłą pielęgnację w zmysłowe doświadczenie rodem z ekskluzywnego salonu urody.

Produkty z linii HAND SPA MOMENTS dostępne są wyłącznie w Hebe, na hebe.pl oraz floslek.pl