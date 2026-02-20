Dodaję do skorupek jaj i robię domowy nawóz. Pomidory i ogórki rosną jak szalone

Skorupki jaj to prawdziwy skarb, pełen minerałów, które często lądują w koszu!

Dowiedz się, jak w zaledwie 48 godzin stworzyć domowy nawóz, który odmieni twój ogród.

Sprawdź, jak skorupki jaj mogą wzmocnić twoje pomidory, ogórki i lawendę.

Większość z nas automatycznie wyrzuca skorupki jajek do kosza. To błąd! Te niepozorne resztki mają naprawdę wszechstronne zastosowanie - zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Co więcej, są w pełni naturalne i ekologiczne. Skorupki jaj to niemal czysty węglan wapnia (aż 90% składu!). Dzięki zawartości fosforu wzmacnia strukturę gleby, wspiera prawidłowy rozwój roślin, pomaga odkwasić podłoże, a także może być wykorzystywany jako naturalny suplement mineralny (po odpowiednim przygotowaniu). Zapewne nie raz słyszeliście o tym, iż rozdrobnione skorupki można rozsypać wokół roślin, gdyż działają jak naturalny nawóz i stopniowo uwalniają wapń do gleby. Ja natomiast robię z nich domowy nawóz, który doskonale sprawdzi się w hodowli ogórków, pomidorów czy lawendy.

Domowy nawóz ze skorupek jaj zdziała cuda w twoim ogrodzie!

Rozdrobnione skorupki to doskonały, naturalny nawóz dla roślin, zwłaszcza tych, które preferują glebę zasadową, takich jak pomidory, papryka, ogórki czy grusze i jabłonie. Nie wysypuję jednak rozdrobnionych skorupek wokół krzaków pomidorów czy pod drzewami, a robię z nich nawóz, którym podlewam uprawy. Dziesięć skorupek jajek rozdrabniam, a następnie zalewam octem (400-500 mililitrów) i odstawiam na 48 godzin w szczelnie zakręconym słoiku. Łyżkę tak przygotowanej mikstury rozcieńczam w jednym litrze odstanej wody w temperaturze pokojowej i co dwa tygodnie podlewam uprawy. Nawozem lepiej nie podlewać roślin, które preferują gleby kwaśne. Znakomicie jednak sprawdza się do tych, które lubią podłoże zasadowe lub wapienne, jak pomidory, ogórki, marchew, seler, kapusta, buraki czy kapusta. Doskonale nadają się też do nawożenia lawendy, bukszpanu czy cisów. Nawóz ze skorupek jajek rozlewam także pod jabłonią i gruszą, dzięki temu mogę cieszyć się pięknymi i zdrowymi owocami. Następnym razem, zanim wyrzucisz skorupki jajek, odłóż je w suchym miejscu, a następnie przygotuj z nich nawóz do roślin. Z pewnością ci się odwdzięczą!