Disneyland Paris otwiera Disney Adventure World i rozpoczyna nowy rozdział w historii swoich parków rozrywki

Otwarcie Disney Adventure World to jedna z największych zmian w historii Disneyland Paris od czasu otwarcia kompleksu w 1992 roku. Transformacja drugiego parku, realizowana w ramach ogłoszonego w 2018 roku planu inwestycyjnego o wartości 2 miliardów euro, to nie tylko zmiana nazwy, ale przede wszystkim nowy układ przestrzeni, nowe atrakcje i niespotykana dotąd skala doświadczeń dostępnych dla zwiedzających. Disney Adventure World będzie otwarty dla gości od 29 marca.

Wraz z Disney Adventure World nie tylko otwieramy nową odsłonę naszego drugiego parku, ale także nową erę dla Disneyland Paris Od teraz goście odwiedzający park będą mogli jeszcze bardziej poczuć się częścią magii ukochanych historii Disneya – mówi Natacha Rafalski, Présidente Disneyland® Paris.

i Autor: Disneyland Paris/ Materiały prasowe

Co czeka na odwiedzających Disney Adventure World

Sercem transformacji jest Adventure Way, nowa główna aleja parku, która prowadzi gości do kolejnych krain tematycznych i sama staje się jedną z najważniejszych nowych przestrzeni Disney Adventure World. To tutaj znalazła się rodzinna atrakcja Raiponce Tangled Spin, inspirowana filmem „Zaplątani”, ogrody tematyczne, rozrywka na żywo i rozbudowana strefa gastronomiczna.

Aleja prowadzi nad Adventure Bay, rozległe jezioro, wokół którego rozmieszczono kluczowe strefy parku. Za dnia jego okolice ożywiają spotkania z bohaterami i animacje, a wieczorem przestrzeń zamienia się w scenę dla widowiska Disney Cascade of Lights. To pierwsze codzienne nocne show w historii drugiego parku Disneyland® Paris, łączące pokazy dronów, fontann, projekcje oraz efekty świetlne i wodne.

World of Frozen - gratka dla fanów „Krainy Lodu”

Najbardziej wyczekiwaną premierą nowego parku jest World of Frozen - w pełni immersyjne doświadczenie inspirowane filmowym uniwersum „Krainy Lodu”. Goście trafiają tu do Arendelle, otoczonego skandynawską architekturą, górskimi krajobrazami i detalami nawiązującymi do świata znanego z opowieści o Elsie i Olafie. Nad całą krainą góruje mierząca 36 metrów Góra Północna, zwieńczona Lodowym Pałacem Elsy.

i Autor: Disneyland Paris/ Materiały prasowe

łówną atrakcją tej części parku jest Frozen Ever After - rodzinna wyprawa łodzią przez najbardziej znane sceny z filmów „Kraina Lodu” i „Kraina Lodu 2”. Atrakcja łączy muzykę, scenografię, nowoczesne projekcje i zaawansowaną technologię Audio-Animatronics®, tworząc jedno z najbardziej widowiskowych nowych doświadczeń w Disneyland® Paris. W World of Frozen w zamku Arendelle, goście będą mogli spotkać Annę i Elsę1, zobaczyć nowy spektakl A Celebration in Arendelle,2 w którym pojawią się Anna, Elsa, Olaf, Kristoff i mieszkańcy Arendelle, zobaczyć postać Olafa ożywionego dzięki technologii robotycznej3, odwiedzić sklepy inspirowane światem Arendelle i zjeść posiłek w Nordic Crowns Tavern - restauracji nawiązującej do historii królewskiej rodziny z filmu i nordyckiego klimatu tej krainy.

Nowe miejsca na mapie Disneyland® Paris

Poza nowymi strefami Disney Adventure World rozwija istniejące już światy. Worlds of Pixar nadal zaprasza gości do historii znanych z filmów „Toy Story”, „Ratatuj”, „Auta” i „Gdzie jest Nemo?”, a Marvel Avengers Campus pozostaje miejscem pełnym dynamicznych atrakcji, widowisk i spotkań z bohaterami.

Disney Adventure World został zaprojektowany z myślą o dalszym rozwoju, a w kolejnych latach park powiększy się o nową strefę inspirowaną filmem „Król Lew”, która przeniesie gości do Lwiej Ziemii zaoferuje dużą atrakcję wodną wykorzystującą nową generację technologii Audio-Animatronics®.

Inwestycja, która zmienia skalę parku

Nowa odsłona parku to inwestycja o znaczeniu dla całego regionu i branży turystycznej. Od 1992 roku Disneyland® Paris odwiedziło już 445 milionów gości, a kompleks odpowiada dziś za 6,1% przychodów Francji z turystyki. Sama transformacja drugiego parku zaangażowała blisko 400 dostawców i pozwoliła zatrudnić ponad 1000 nowych pracowników.

i Autor: Disneyland Paris/ Materiały prasowe

Oficjalna inauguracja Disney Adventure World odbyła się 28 marca 2026 roku podczas specjalnego wydarzenia z udziałem przedstawicieli The Walt Disney Company, mediów z całego świata, gości specjalnych oraz partnerów. W ceremonii wzięli udział m.in. Josh D’Amaro, Chief Executive Officer of The Walt Disney Company, Thomas Mazloum, Chairman of Disney Experiences, oraz Natacha Rafalski, Présidente Disneyland Paris.

Nie ma wielu historii, które zdobyły serca fanów na całym świecie, tak jak „Kraina Lodu”. Od dużego i małego ekranu, przez obecność w parkach, po rejsy i inne miejsca rozrywki– popularność tego tytułu wciąż rośnie. Dzięki World of Frozen oraz Disney Adventure World goście Disneyland® Paris mogą teraz przeżyć tę opowieść w zupełnie nowy, wyjątkowy sposób - mówi Josh D’Amaro, Chief Executive Officer of The Walt Disney Company.

Rozwijamy Disneyland® Paris z rozmachem i jasną wizją. Nowa odsłona drugiego parku pokazuje to, co w Disneyu najważniejsze - wyobraźnię, emocje i siłę opowieści, które łączą ludzi – dodaje Thomas Mazloum, Chairman of Disney Experiences.