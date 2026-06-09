Czy zielone kule ognia zostawiały ślady? Naukowcy z Nowego Meksyku szukali w powietrzu cząstek miedzi

Teczka, w której UFO schodzi pod mikroskop

Ten tekst nie jest opowieścią o klasycznych „latających spodkach”. To bardziej laboratoryjny rozdział historii zielonych kul ognia nad Nowym Meksykiem. W pierwszym widzieliśmy wojskowych, naukowców i przedstawicieli instytucji atomowych zastanawiających się, czym są jasne, zielone zjawiska pojawiające się nad rejonem Los Alamos, Sandia, Kirtland i Socorro. Tutaj punkt ciężkości przesuwa się z nieba na szkiełko mikroskopowe. Odtajniona teczka Sandia zawiera raport Williama Croziera i Bena K. Seely’ego z New Mexico School of Mines, list Croziera do Lincolna LaPaza z 10 sierpnia 1949 roku oraz analizę LaPaza zatytułowaną „Anomalous Luminous Phenomena. Sixth Report”. Wspólny temat: czy zielone kule ognia mogły pozostawiać po sobie pył, a jeśli tak — co można byłoby w nim znaleźć?

Socorro, czyli małe miasto na wielkiej mapie tajemnicy

Socorro leży w środkowej części Nowego Meksyku, na południe od Albuquerque. To nie jest przypadkowa lokalizacja. W 1949 roku rejon ten znajdował się w pobliżu przestrzeni, w której krzyżowały się zainteresowania naukowców od meteorów, wojskowych obserwatorów i ludzi zajmujących się bezpieczeństwem strategicznych instalacji. Działała tam New Mexico School of Mines, uczelnia techniczna, przy której Crozier i Seely prowadzili badania aerozoli, czyli drobnych cząstek unoszących się w powietrzu. Gdy 24 lipca 1949 roku zgłoszono, że kula ognia przeszła nad ogólną okolicą Socorro, pojawiła się wyjątkowa okazja: zamiast tylko szukać spadłych fragmentów na ziemi, można było spróbować złapać to, co ewentualnie pozostało w atmosferze.

Fireball z 24 lipca

Według raportu zielona kula ognia miała przejść nad rejonem Socorro 24 lipca 1949 roku o 20:26. Następnego dnia o 10:00 rano, czyli około 13,5 godziny po obserwacji, wykonano pierwszą kolekcję cząstek z powietrza. To była szybka reakcja jak na realia epoki: nie satelity, nie automatyczne sieci sensorów, nie cyfrowe dane radarowe, ale ludzie, sprzęt laboratoryjny i pomysł, że jeśli zjawisko było materialne albo uległo częściowemu spaleniu w atmosferze, to jego ślady mogły powoli opadać. W tym sensie badacze zadali pytanie, które wciąż brzmi bardzo nowocześnie: czy UAP da się badać nie tylko oczami świadków, ale fizycznym materiałem?

Kim byli Crozier i Seely

William Crozier był naukowcem związanym z New Mexico School of Mines i projektem badań aerozoli. Lincoln LaPaz, astronom i meteorytyk z University of New Mexico, znał go z wcześniejszej pracy przy projektach wojskowych i cenił jego kompetencje. Ben K. Seely współpracował z Crozierem przy analizie próbek. To ważne, bo w tej historii nie mamy przypadkowych poszukiwaczy sensacji. Mamy ludzi, którzy rozumieli technikę pobierania pyłów z powietrza, potrafili prowadzić testy chemiczne i jednocześnie byli wystarczająco ostrożni, by nie wyciągać zbyt szybkich wniosków. Właśnie ta ostrożność jest jednym z największych atutów dokumentów. One nie krzyczą: „mamy dowód!”. One mówią: „znaleźliśmy coś ciekawego, ale trzeba sprawdzić, czy to nie lokalne zanieczyszczenie”.

Jak łapano pył z tajemnicy

Metoda była prosta w idei, ale technicznie pomysłowa. Urządzenie zasysało powietrze w tempie około 34 litrów na minutę. Cząstki oddzielano przez uderzanie strumienia powietrza w płytkę pokrytą lepką substancją. Taką metodę nazywano impactment, czyli osadzaniem przez impakcję - cząstki, zamiast płynąć dalej z powietrzem, uderzały w przygotowaną powierzchnię i zostawały na niej. Raport podaje, że sprzęt zbierał około 90 procent cząstek większych niż jeden mikron. Mikron to jedna tysięczna milimetra. Mówimy więc o materii, której nie zobaczymy gołym okiem, ale która pod mikroskopem może stać się tropem w śledztwie.

Szkiełka, żelatyna i chemia

Płytkami zbierającymi były szkiełka mikroskopowe. Pokryto je mieszaniną gliceryny i żelatyny z dodatkiem kwasu rubeanowego, czyli dithiooxamidu. Ten odczynnik nie został wybrany przypadkowo. Miał umożliwiać identyfikację miedzi i jej związków, a także niklu i kobaltu. Po pobraniu próbek szkiełka przykrywano folią Saran, a następnie wystawiano na silne opary amoniaku przez piętnaście minut. Chodziło o częściowe rozpuszczenie cząstek miedzi albo tlenku miedzi i wywołanie reakcji chemicznej. To jest jeden z tych szczegółów, które nadają sprawie ciężar: zielona kula ognia z narracji świadków trafia do świata chemii analitycznej. Jeżeli coś było w powietrzu, miało zostawić ślad nie w opowieści, lecz w barwnym halo wokół cząstki.

Pierwsze próbki: miedź tam, gdzie jej nie oczekiwano

Pierwszą próbkę pobrano 25 lipca o 10:00 rano na kampusie School of Mines w Socorro, około 12 stóp nad ziemią. Zbieranie trwało trzy minuty i objęło około 102 litry powietrza. W próbce znaleziono kilka dużych cząstek dających pozytywny test na miedź. W co najmniej jednym przypadku reakcję miedzi zauważono jeszcze przed potraktowaniem amoniakiem, co wskazywało na obecność przynajmniej śladu rozpuszczalnego związku miedzi. Rozmiary największych cząstek sięgały ponad 100 mikronów, a badacze opisywali je jako fragmenty czegoś częściowo włóknistego. To brzmiało intrygująco, bo w typowych zbiorach pyłu atmosferycznego miedź nie była oczywistym bohaterem.

Wielkie pytanie: kosmiczny ślad czy lokalny brud?

Crozier nie pozwolił jednak, by emocje wygrały z metodą. Już na tym etapie widział problem. Kampus to nie sterylna pustynia. W powietrzu mogły znajdować się pyły z budynków, dachów, rynien, drogi, przejeżdżających samochodów i lokalnej działalności człowieka. W rozmowie z LaPazem Crozier skłaniał się nawet do hipotezy, że duże cząstki miedzi z pierwszej próbki mogły pochodzić z dachu albo rynien budynku analitycznego na kampusie. Powiedział jednak coś bardzo ważnego: gdyby podobne cząstki pojawiły się w próbkach pobranych na otwartym terenie, w znacznej odległości od kampusu, taka lokalna hipoteza stałaby się słabsza. Wtedy sprawa znów robiłaby się poważna.

W teren: San Antonio, Carthage, Bingham

Po spotkaniu 26 lipca postanowiono sprawdzić, czy miedzionośny pył pojawia się także poza kampusem. Crozier i Seely przygotowali przenośny zbieracz cząstek napędzany małym silnikiem prądu stałego i zestawem baterii. Sprzęt załadowano do samochodu zespołu OSI i ruszono przez San Antonio, Carthage i Bingham w Nowym Meksyku. Trasa nie była przypadkowa. Paul Taft z U.S. Weather Bureau w Albuquerque uważał, że prowadziła przez rejon, w którym bardzo lekkie wiatry mogły przenieść cząstki po zdarzeniu z 24 lipca. Cztery próbki pobrane podczas tej wyprawy zbadano jeszcze wieczorem 26 lipca. Według relacji Seely’ego wszystkie zawierały cząstki miedzi nieodróżnialne od tych zebranych w Socorro w tym samym czasie.

Tabela, która komplikuje sprawę

Raport Croziera i Seely’ego zawiera tabelę zliczeń cząstek miedzi w próbkach z Socorro od 25 lipca do 1 sierpnia 1949 roku. Wyniki podzielono na trzy klasy wielkości: 1–15 mikronów, 15–30 mikronów oraz ponad 30 mikronów. Wczesne próbki zawierały głównie większe cząstki. Później większe i średnie stawały się rzadsze, a rosła liczba najmniejszych. To było intrygujące, bo taki schemat można próbować interpretować jako powolne opadanie coraz drobniejszego materiału. Najpierw spadają większe cząstki, potem mniejsze. Ale nauka rzadko daje proste prezenty. Badacze wiedzieli, że podobny obraz mógł mieć inne przyczyny, a lokalne źródła miedzi nadal nie były wykluczone.

Sto czterdzieści drobin po 145 godzinach

Szczególną uwagę zwróciła jedna z kolekcji wykonanych około 145,5 godziny po zdarzeniu. W pięciominutowej próbce znaleziono 140 małych cząstek, najczęściej w zakresie od dwóch do pięciu mikronów. To bardzo dużo. Problem polegał na fizyce opadania. Crozier zauważał, że pięciomikronowa cząstka w ciągu 145,5 godziny nie mogłaby spaść dużo więcej niż około 10 tysięcy stóp, czyli około trzech kilometrów, chyba że w części masy powietrza wystąpił ruch skierowany w dół. A zielone kule ognia były obserwowane znacznie wyżej. To znów prowadziło do niepewności: albo cząstki nie miały związku ze zjawiskiem, albo w grę wchodziła bardziej skomplikowana dynamika atmosfery, niż można było łatwo odtworzyć.

Kobaltowe kuleczki

W próbkach pojawił się też wątek kobaltu, niemal gotowy do popularnonaukowej sceny. W kolekcji z 26 lipca, z godziny 14:00, znaleziono trzy niezwykłe cząstki dające bardzo silną reakcję na kobalt. Raport opisuje je jako niemal idealne kule, a przynajmniej idealnie okrągłe w przekroju, o średnicy około 12 mikronów. Po reakcji z kwasem rubeanowym i amoniakiem pojawiło się gęste żółtawobrązowe halo o średnicy około 60 mikronów. Barwa nie była całkiem taka jak dla czystego kobaltu, sugerowała raczej kompozycję o wysokiej zawartości kobaltu z domieszką innego metalu. Autorzy piszą, że takie cząstki były w ich doświadczeniu wyjątkowe. Gdyby miały pochodzenie meteorytowe, bez pionowych ruchów powietrza mogłyby w 41,5 godziny spaść z wysokości rzędu 20 tysięcy stóp.

Nikiel, czyli normalność w środku tajemnicy

Obok kobaltu wykryto również dwie cząstki dające wskazania na nikiel. Tu jednak Crozier był mniej podekscytowany. Uznał, że obecność niklu jest dość normalna, a jeśli już, to liczba takich wskazań była nawet mniejsza, niż można byłoby oczekiwać w materiale pochodzenia powierzchniowego. To jest dobry przykład uczciwości raportu. Nie każdy metal staje się sensacją. Nie każde wskazanie chemiczne jest tropem do „nieznanego”. Badacze odróżniali rzeczy naprawdę nietypowe od takich, które mogły mieścić się w zwykłym tle środowiskowym.

Najważniejsze zdanie: wyniki negatywne lub niekonkluzywne

Crozier i Seely kończą ostrożnie. Piszą, że wyniki obecnego śledztwa należy uznać za negatywne albo niekonkluzywne. Nie mówią, że złapali pył z zielonej kuli ognia. Nie mówią, że znaleźli materiał pozaziemski. Przeciwnie: podkreślają, że bez mocniejszych danych bardzo ryzykowne byłoby łączenie cząstek miedzi z wydarzeniem z 24 lipca. Jednocześnie nie zamykają sprawy. Wskazują, że istnieje metoda, która mogłaby w przyszłości zdecydowanie lepiej wykazać obecność albo brak cząstek miedzi związanych z podobnymi zdarzeniami. To nauka w najlepszym wydaniu: ostrożna wobec własnych wyników, ale gotowa zaprojektować lepszy eksperyment.

Samolot zamiast kampusu

Propozycja była ambitna: zamontować sprzęt do poboru cząstek w samolocie zdolnym wznieść się powyżej 40 tysięcy stóp, czyli ponad 12 kilometrów, i wystartować możliwie szybko po zdarzeniu podobnym do fireballa z 24 lipca. Taki samolot miałby wykonać lot po wzorze obejmującym z dużym prawdopodobieństwem powietrze, przez które przeszła rzeczywista trajektoria zjawiska. Potrzebne byłoby szybkie przybliżone wyznaczenie tej trajektorii oraz uwzględnienie wiatrów na wysokości. To brzmi jak program badań UAP sprzed epoki satelitów: sieć obserwacyjna wykrywa zdarzenie, naukowcy obliczają trasę, samolot startuje, zbiera cząstki, laboratorium sprawdza skład.

B-25 z Kirtland Field

Jeszcze zanim raport został ukończony, przeprowadzono próbę po kolejnym zdarzeniu - fireballu z 6 sierpnia. Sprzęt zamontowano w samolocie B-25 z Kirtland Field, czyli bazy lotniczej w Albuquerque. 8 sierpnia po południu wykonano lot, który miał przechwycić część materiału meteorytowego. Problem polegał na czasie i wysokości. Od zdarzenia do startu minęło 41 godzin, a maksymalna osiągnięta wysokość wyniosła 23 tysiące stóp, czyli około siedmiu kilometrów. Próbowano objąć powietrze pod trajektorią, ale w grę wchodziły odległości rzędu setek mil. Wyniki nie były przełomowe: uzyskano kilka wskazań na miedź, ale wyglądały na związane z materiałem pochodzenia powierzchniowego; nie znaleziono wskazań na nikiel ani kobalt. Sam lot był więc bardziej dowodem wykonalności niż sukcesem badawczym.

LaPaz widzi stawkę

Lincoln LaPaz w swoim szóstym raporcie patrzył na sprawę szerzej. Przypominał, że po zielonej kuli ognia z 30 stycznia 1949 roku prowadzono poszukiwania z powietrza i ziemi wzdłuż wyznaczonego śladu, ale nie znaleziono fragmentów. Pozostawała więc możliwość, że obiekt uległ w locie niemal całkowitej wolatilizacji, czyli odparowaniu lub rozproszeniu, a do atmosfery trafił tylko drobny pył. LaPaz rozumował, że jeśli taki pył istnieje, może składać się raczej z miedzi albo stopu miedzi niż z ferromagnetycznych substancji typowych dla zwykłych meteorytów. Dlatego klasyczne metody łapania „pyłu kosmicznego” za pomocą magnesów mogłyby w tym przypadku nie działać.

Miedź jako problem meteorytowy

Najmocniejszy argument LaPaza dotyczy miedzi. Pisał, że jeśli przyszłe, dokładniejsze badania pokażą, iż liczne cząstki miedzi rzeczywiście opadały po zielonych kulach ognia, to takie fireballe nie byłyby konwencjonalnymi meteorytami. Dlaczego? Bo miedź jest jednym z najrzadszych pierwiastków znajdowanych w meteorytach. LaPaz podkreślał, że nie zna przypadku, w którym nawet najdrobniejsza cząstka miedzi została zgłoszona w zbiorze pyłu rzekomo meteorytowego. To nie jest dowód na niezwykłe pochodzenie zielonych kul ognia, ale to świetny przykład, jak jeden pierwiastek może zmienić wagę śledztwa. Jeśli ślad jest prawdziwy i pochodzi z obiektu - obiekt nie wygląda jak zwykły meteor.

Niepewność uczonego

LaPaz nie udawał jednak, że sprawa jest rozstrzygnięta. Przyjmował wniosek Croziera, że wyniki są negatywne albo co najwyżej niekonkluzywne. Jednocześnie rozpisywał argumenty pokazujące, dlaczego sprawy nie należy wyrzucać do kosza. Duże cząstki z pierwszych próbek mogły mieć pochodzenie lokalne. Cząstki z 14 lipca, znalezione w starszych próbkach sprzed fireballa z 24 lipca, mogły osłabiać związek z tym konkretnym zdarzeniem. Ale LaPaz zwracał uwagę, że w pustym i słabo zamieszkanym krajobrazie Nowego Meksyku jakaś wcześniejsza zielona kula ognia mogła przejść niezauważona albo niezgłoszona. Innymi słowy: nawet tło nie było do końca znane.

B-36 albo B-50 nad Nowym Meksykiem

W rekomendacjach LaPaza pojawia się pomysł, by do przyszłych lotów użyć samolotu zdolnego do osiągania najwyższych dostępnych wysokości. W opinii Croziera przydatny byłby B-36 albo B-50 - duże amerykańskie samoloty wojskowe epoki powojennej. To szczegół niezwykle plastyczny. Wyobraźmy sobie: gdzieś nad Nowym Meksykiem pojawia się zielona kula ognia, sieć obserwatorów natychmiast wyznacza jej trasę, a z bazy startuje ciężki samolot z aparaturą do pobierania pyłu, by przeciąć niewidzialny ślad w atmosferze. To nie jest fantastyka. To propozycja zapisana w wojskowo-naukowym raporcie.

Ślad ziemski z 30 stycznia

LaPaz proponował również badania na ziemi. Chciał, by pobrać próbki pyłu wzdłuż dobrze wyznaczonego śladu ziemskiego zielonej kuli ognia z 30 stycznia 1949 roku. Sprzęt przenośny, przygotowany przez Croziera i Seely’ego i używany podczas wypraw z 27 lipca oraz 8–9 sierpnia, miałby zebrać materiał wzdłuż trasy. Jeżeli cząstki miedzi pojawiłyby się wzdłuż tego śladu, a nie pojawiłyby się w próbkach pobranych 50 mil dalej, wynik byłby - w słowach dokumentu - bardzo znaczący, a może nawet rozstrzygający. To jest elegancka logika eksperymentu kontrolnego: sprawdzamy nie tylko tam, gdzie spodziewamy się śladu, ale także tam, gdzie go nie powinno być.

Dlaczego ta historia jest ważna dla UFO/UAP

Współczesne dyskusje o UAP bardzo często koncentrują się na nagraniach, radarach, sensorach, zeznaniach pilotów i raportach wywiadu. Ta teczka przypomina, że już w 1949 roku część badaczy myślała o czymś bardzo podobnym do dzisiejszego postulatu „zbierzmy dane fizyczne”. Zamiast spierać się wyłącznie o relacje świadków, próbowano pobierać materiał z powietrza. Zamiast pytać tylko „kto widział?”, pytano: „czy coś opadło?”, „z czego to było?”, „czy taki skład pasuje do meteorytu?”, „czy można to powtórzyć po następnym zdarzeniu?”. W tym sensie Crozier, Seely i LaPaz byli bliżej nowoczesnego podejścia do UAP, niż mogłoby się wydawać.

Nie dowód, lecz projekt dowodu

Najuczciwsze podsumowanie brzmi: dokumenty nie dowodzą, że zielone kule ognia zostawiały pył miedzi. Ale pokazują, że naukowcy uznali tę hipotezę za wystarczająco poważną, by ją testować. Wyniki z Socorro były intrygujące, lecz zanieczyszczenie lokalne pozostawało realnym wyjaśnieniem. Próba z B-25 była za późna, za niska i zbyt niepewna przestrzennie, by rozstrzygnąć sprawę. Rekomendacje LaPaza wskazywały drogę: szybkie loty na dużych wysokościach, lepsza sieć obserwacji, badania wzdłuż ziemskiego śladu i próbki kontrolne. To nie jest gotowy dowód. To projekt dowodu, który mógłby kiedyś powstać.

Finał: miedź w powietrzu i pytanie bez odpowiedzi

Najbardziej fascynujące w tej historii jest to, że zielona kula ognia znika z nieba w ciągu sekund, ale jej śledztwo trwa dni, tygodnie i miesiące. 24 lipca 1949 roku świadkowie widzą światło. 25 lipca rano naukowcy zbierają pierwsze próbki. 26 lipca jadą w teren. 8 sierpnia B-25 próbuje złapać materiał po kolejnym zdarzeniu. 10 sierpnia Crozier pisze do LaPaza ostrożny list. 17 sierpnia LaPaz układa z tego szósty raport i rekomendacje. Nie ma triumfalnego końca. Jest za to coś lepszego: precyzyjny zapis, jak poważni ludzie próbowali odpowiedzieć na pytanie, które brzmi niemal poetycko, ale było całkiem techniczne — czy tajemnicze światło zostawia po sobie pył?

Artykuł powstał na podstawie odtajnionej teczki „DOW-UAP-D017 General Correspondence Of Sandia”, w szczególności raportu Williama Croziera i Bena K. Seely’ego z New Mexico School of Mines z 10 sierpnia 1949 roku pt. „An Attempt to Collect Airborne Particles Associated with the Fireball of July 24, 1949”, listu Croziera do dr. Lincolna LaPaza z 10 sierpnia 1949 roku oraz dokumentu LaPaza „Anomalous Luminous Phenomena. Sixth Report” z 17 sierpnia 1949 roku. Tekst opisuje próby poboru cząstek powietrznych po zielonych kulach ognia w rejonie Socorro, testy na miedź, kobalt i nikiel, lot B-25 z Kirtland Field oraz rekomendacje dalszych badań na dużych wysokościach. Cytaty i sens fragmentów dokumentów zostały przełożone i zredagowane w języku polskim. Tekst został opracowany przy pomocy narzędzi AI PinPoint i Notebook LM.