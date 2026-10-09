Chrrrupnięcie, które najlepiej smakuje w towarzystwie. McCrispy® Strips i Chicken Boxy z nowymi sosami i Chrupiącymi talarkami ziemniaczanymi

Jesienne spotkania to jeszcze więcej okazji do dzielenia się ulubionymi smakami. Właśnie z tą myślą McDonald’s poszerza ofertę sharingową. Od 7 października chrupiące kawałki kurczaka zyskały nowe towarzystwo. Teraz można łączyć je z trzema nowymi sosami: Blue Cheese, Sweet & Spicy oraz Dragon Chili. Każdy z nich oferuje inny profil smakowy – od kremowego, przez słodko-pikantny, po wyrazisty i ostrzejszy.

Uzupełnieniem jesiennej oferty są Chrupiące talarki ziemniaczane, które stanowią nową propozycję dodatku do wspólnego zamówienia. Zarówno talarki, jak i trzy nowe sosy są dostępne w ofercie ograniczonej czasowo.

W ramach kampanii zaplanowano szerokie działania marketingowe obejmujące emisję spotów, digital i reklamę OOH. Za strategię oraz realizację kampanii odpowiada agencja TBWA Warsaw, planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD, a social media i zakres technologiczny obsługuje Dentsu Creative. Działania PR prowadzone są przez agencję 24/7 Communication.