Burger King® otwiera pierwszą restaurację w Białymstoku. Wyczekiwane otwarcie już 27 sierpnia

Nowa restauracja Burger King® w Białymstoku to kolejny krok w rozwoju marki w Polsce oraz odpowiedź na rosnące zainteresowanie klientów ofertą burgerów grillowanych na prawdziwym ogniu. Lokal znajdzie się w Alfa Centrum, jednym z popularnych centrów handlowych w mieście. Goście będą mogli zamówić swoje ulubione produkty zarówno na miejscu, jak i na wynos.

Otwarcie Burger King® w Białymstoku to dla nas szczególny moment. To długo wyczekiwany lokal i bardzo się cieszymy, że już w sierpniu możemy zaprosić mieszkańców do naszej pierwszej restauracji w mieście. Liczymy, że od pierwszego dnia nie zabraknie tu dobrej energii, fanów Whoppera® i powodów, żeby do nas wracać - mówi Magdalena Michalak, Marketing Manager Burger King®.

100 darmowych Whopperów® i roczne vouchery dla pierwszych gości

Oficjalne otwarcie debiutującej w Białymstoku restauracji Burger King® zaplanowano na 27 sierpnia (czwartek). Burger King® przygotował wyjątkowe atrakcje dla osób, które pojawią się jako pierwsze w restauracji w dniu otwarcia.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera® - kultowego burgera marki grillowanego na prawdziwym ogniu.

A pierwsze trzy osoby, otrzymają vouchery uprawniające do jedzenia kultowych burgerów, zupełnie za darmo, przez cały pierwszy rok działalności restauracji.

A to jeszcze nie koniec! Osoby, które tego dnia zamówią swój ulubiony zestaw powiększony, otrzymają w prezencie torbę lub skarpetki Burger King®. Gadżety będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Restauracja Burger King to kolejne wielkie otwarcie w Alfa Centrum w ostatnich tygodniach. Cieszę się, że znane i lubiane marki wybierają nasze centrum, które jest dziś nie tylko popularnym miejscem zakupów, ale również spędzania czasu, spotkań czy korzystania z ciekawej rozrywki. Część restauracyjna jest bardzo ważną częścią oferty Alfa Centrum i cieszy się dużą popularnością wśród odwiedzających – mówi Michał Tur, Asset Manager NEPI Rockcastle.