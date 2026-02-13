Aplikacja Radia ESKA z nominacją do Mobile Trends Awards 2025! Weź udział w głosowaniu

Już 26 marca poznamy laureatów kolejnej edycji Mobile Trends Awards – jednych z najbardziej cenionych wyróżnień w polskiej branży mobile. Uroczysta gala rozdania nagród będzie kulminacyjnym punktem jubileuszowej, 25. edycji Mobile Trends Conference, która jednocześnie będzie świętować 15 lat obecności marki Mobile Trends na rynku. W jednej z kategorii możesz wesprzeć nas, głosując na nową aplikację Radia ESKA.

Radio ESKA z nominacją. Nasza aplikacja wyróżniona w Mobile Trends Awards

Mobile Trends Awards to prestiżowe nagrody honorujące firmy i zespoły, które w wyjątkowy sposób wykorzystują potencjał technologii mobilnych w praktyce biznesowej. Od lat nagradzane są projekty, które realnie wpływają na doświadczenia użytkowników, kształtują rozwój rynku i wyznaczają nowe kierunki innowacji w obszarze mobile. Zwycięzców wyłania Kapituła Konkursowa, składająca się z doświadczonych praktyków, ekspertów i liderów branży. Oceniają oni między innymi innowacyjność proponowanych rozwiązań, jakość ich wdrożenia, użyteczność, skalę projektu oraz jego wpływ na rynek. Już sama nominacja jest potwierdzeniem, że dany projekt znajduje się w ścisłej czołówce polskich realizacji mobilnych.

Nowa aplikacja mobilna Radia ESKA znalazła się wśród nominowanych w kategorii "Mobile w życiu codziennym". Gala wręczenia nagród Mobile Trends Awards 2025 odbędzie się 26 marca 2026 roku. Poza głosowaniem jury odbędzie się też głosowanie internetowe!

Wesprzyj nas swoim głosem

Każdy internauta może wziąć udział w głosowaniu, które trwa do 20 lutego, i oddać głos na swój ulubiony projekt w trzynastu różnych kategoriach. Głosowanie jest dostępne za darmo na stronie mobiletrendsawards.pl. Wśród kandydatur do nagród publiczności - aplikacja Radio ESKA jako "Mobile w życiu codziennym". Dziękujemy za Waszą pomoc!