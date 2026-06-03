Top 5 atrakcji w najstarszym mieście województwa warmińsko-mazurskiego. Zwiedzisz je w jeden weekend

Elbląg, najstarsze miasto w województwie warmińsko-mazurskim, zachwyca swoją bogatą historią sięgającą aż XIII wieku. To malownicze miejsce pełne zabytków i atrakcji turystycznych, idealne na weekendowy wypad. Dzięki mPay, Twojemu cyfrowemu towarzyszowi, planowanie wycieczki do Elbląga stanie się niezwykle proste i wygodne. Od momentu wyjścia z domu, aż po zwiedzanie urokliwych zakątków miasta, mPay zapewni Ci komfortowe i bezproblemowe przemieszczanie się. Dodatkowo, korzystając z karty debetowej VISA mPay, szybko i bezpiecznie zapłacisz za wszystkie atrakcje, jakie czekają na Ciebie w Elblągu.

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Stare Miasto

Historia Starego Miasta sięga XIII wieku, bo właśnie wtedy zostały nadane prawa miejskie, co czyni Elbląg jednym z najstarszych miast w Polsce. Centralna dzielnica jest właśnie w trakcie rozkwitu, a od lat 80. trwa rewitalizacja jej historycznej części. W czasie II wojny światowej Elbląg został zniszczony prawie w 90%, a później postanowiono o rozbiórce reszty ruin. Cegły z rozbiórki zostały wykorzystane do odbudowy powojennej Warszawy.

Aktualnie trwa odbudowa tego obszaru z zachowaniem jego autentycznego wyglądu i co ciekawe teren ten jest także największym w Europie pod względem powierzchni terenem objętym pracami archeologicznymi. Pod wieloma względami Elbląg jest wyjątkowy i czeka, aby zostać odkryte ponownie.

Na Starym Mieście znajduje się większość zabytków i miejsc wartych odwiedzenia przez turystów.

Rejs Kanałem Elbląskim

Niesamowite i niepowtarzalne doświadczenie, którego trzeba spróbować! Rejs Kanałem Elbląskim to nie tylko przeżycie turystyczne, ale też obcowanie z naturą, historią i techniką. Jest to najdłuższy kanał żaglowy w Polsce, który powstał w 1862 roku, początkowo jak środek transportu gospodarczego, ale ze względu na rozwój kolei stał się atrakcją turystyczną.

Rejs nie odbywa się tylko po wodzie, ale także po trawie, a wszystko dzięki wózkom i stalowym linom, które przeciągają statki po łąkach. Kanał Elbląski to konstrukcja starsza i droższa niż wieża Eiffla, a w 2007 roku został uznany za jeden z siedmiu cudów Polski.

Park Bażantarnia

Najbardziej zielone miejsce w Elblągu, nazywane płucami miasta, czyli park leśny w sercu Elbląga. Jest to ulubione miejsce spacerów i odpoczynku mieszkańców. Ogromny zielony teren zachęca bukowo-grabowym lasem, strumykami czy rzeczkami, które stanowią miłą odskocznię od krajobrazu miejskiego. Na tym terenie można spotkać dużo dzikiej zwierzyny i szczególne odmiany ptactwa, które żyją w symbiozie z odwiedzającymi.

W Bażantarni oprócz spacerów można także spróbować innych aktywności takich jak jazdy konnej czy narciarstwa biegowego, ponieważ są tam specjalnie wytyczone i przeznaczone do tego szlaki.

W tym miejscu natura niekiedy łączy się z kulturą. W zabytkowej muszli koncertowej znajdującej się w środku lasu odbywają się liczne koncerty. Jest to idealne miejsce na czerpanie z natury pełnymi garściami.

Katedra św. Mikołaja

Centralny punkt Starego Miasta, a tym samym jeden z najwyższych obiektów sakralnych w Polsce. Wewnątrz kościoła znajdują się piękne witraże, średniowieczne zabytki, relikwiarz Krzyża Świętego czy gotycka chrzcielnica z brązu z XIV wieku.

Jednak dla zwiedzających największą atrakcją tego miejsca jest punkt widokowy znajdujący się w wieży kościoła, na wysokości 67 m, z którego można podziwiać panoramę miasta oraz Zalewu Wiślanego.

Aby dotrzeć na górę trzeba pokonać 365 schodów, ale warto, bo widok zapiera dech w piersiach. Ponadto, o każdej pełnej godzinie dzwonią dzwony kościelne, co sprawia, że cały punkt widokowy lekko drży. Polecamy, aby udać się tam właśnie w tych godzinach, by móc doświadczyć tego na własnej skórze.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

Muzeum z siedzibą na Podzamczu dawnego Zamku Krzyżackiego, które od lat 50 XX wieku archiwizuje i zbiera muzealia związane z regionem Warmii i Mazur.

Jako najstarsze muzeum w regionie i przez wielu uważane za najciekawsze na północy Polski, skupia się na upowszechnianiu wiedzy na temat pradziejów ziem polskich, rejonu Żuław, Zalewu Wiślanego i Elbląga.

W muzeum można podziwiać muzealia odkryte w czasie prac archeologicznych na terenie Warmii i Mazur, m.in. okulary z XV wieku, elbląską i holenderską ceramikę, starodruki, archiwalia, dokumenty i pamiątki wojenne oraz powojenne, szczególnie te należące do osób przesiedlonych.

Kulturalna perełka Elbląga to miejsce, do którego trzeba się wybrać, żeby dokładniej poznać historię tego regionu i przekonać się o jego wyjątkowości.