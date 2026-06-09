Zatrzymanie w Starachowicach. 17-latka groziła zamachem na szkołę

Nastolatka ze Starachowic planowała zamach na szkołę? Szybka akcja policji

Sprawą groźnych wiadomości, które pojawiły się w internecie, zajęli się kryminalni ze Starachowic przy wsparciu funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Śledczy bardzo poważnie potraktowali trop prowadzący do młodej kobiety. Ustalili, że 17-letnia mieszkanka Starachowic na popularnym komunikatorze internetowym pisała o rzekomym planie ataku na placówkę oświatową. Wszystko wskazuje na to, że nastolatka chciała w ten sposób zażartować i zwrócić na siebie uwagę, nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji. Policja potraktowała sprawę priorytetowo i już w środę, 3 czerwca, zatrzymała młodą kobietę. Na poczet przyszłego postępowania zabezpieczono również jej sprzęt elektroniczny, w tym telefon i komputer.

Poważne zarzuty i do 8 lat więzienia za nieodpowiedzialny żart

Noc spędzona w policyjnej celi była dopiero początkiem konsekwencji dla 17-latki. Następnego dnia, w czwartek 4 czerwca, usłyszała zarzut wywołania fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu. Za to przestępstwo, opisane w kodeksie karnym, grozi jej kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Choć nastolatka nie trafiła do aresztu, prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niej wolnościowych środków zapobiegawczych. Obejmują one między innymi regularny dozór policyjny, co oznacza, że będzie musiała stawiać się w lokalnej komendzie i informować o swoich poczynaniach.

Źródło: Policja.pl