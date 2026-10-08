Zatrzymanie w Lubinie. 11 zarzutów za groźby i włamania na konta byłej partnerki

Groźby i naruszenie miru domowego w Lubinie

Sprawa miała swój początek w lubińskiej komendzie, gdzie zgłosiła się mieszkanka miasta zawiadamiająca o działaniach swojego byłego partnera. Z relacji kobiety wynikało, że mężczyzna kierował wobec niej oraz jej małoletniej córki groźby pozbawienia życia oraz spowodowania obrażeń ciała. Funkcjonariusze ustalili również, że podejrzany znieważał kobietę, używając wobec niej słów wulgarnych, obraźliwych i poniżających. Mężczyzna miał także wdzierać się do jej mieszkania i przebywać w nim mimo wyraźnego braku zgody właścicielki.

Włamanie do mieszkania i przełamywanie zabezpieczeń internetowych

Z ustaleń policji wynika, że pod nieobecność pokrzywdzonej doszło do włamania do jej lokalu, podczas którego uszkodzone zostały drzwi wejściowe. Działania zatrzymanego wykraczały poza sferę fizyczną i obejmowały także ingerencję w prywatność kobiety w sieci. Mężczyzna podejmował próby przełamania zabezpieczeń jej kont na portalach społecznościowych oraz w aplikacjach internetowych. W jednym z serwisów zmienił ustawienia w sposób uniemożliwiający kobiecie korzystanie z profilu, a w innej aplikacji dodał własny numer telefonu. Funkcjonariusze wskazali również, że podejrzany uzyskał nieuprawniony dostęp do konta bankowego pokrzywdzonej, z którego próbował ukraść pieniądze.

Zatrzymanie sprawcy i zarzuty w warunkach recydywy

Po przyjęciu zawiadomienia policjanci z Lubina zlokalizowali miejsce pobytu podejrzanego i zatrzymali go na terenie Legnicy 7 października 2026 roku. Mężczyzna usłyszał łącznie 11 zarzutów dotyczących między innymi gróźb karalnych, naruszenia miru domowego, włamania, uszkodzenia mienia oraz próby kradzieży pieniędzy z rachunku bankowego. Sprawca był już wcześniej karany za inne przestępstwa i odbywał karę pozbawienia wolności, dlatego za obecne czyny odpowie w warunkach recydywy. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące.

Źródło: Policja.pl