Zatrzymanie na Ursynowie. 43-latek miał 5 kilogramów narkotyków i broń

Kontrola drogowa i podejrzenie jazdy pod wpływem środków odurzających

Do zatrzymania doszło podczas działań kontrolno-blokadowych prowadzonych przez policjantów z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego na warszawskim Ursynowie. Uwagi funkcjonariuszy nie umknęło zachowanie jednego z kierowców, od którego w trakcie kontroli wyczuli zapach marihuany. Chociaż badanie trzeźwości nie wykazało obecności alkoholu, tester narkotykowy potwierdził u 43-latka obecność kokainy. Mundurowi zdecydowali o pobraniu krwi do dalszych badań, a w samym pojeździe oraz przy mężczyźnie znaleźli niewielkie ilości marihuany.

Przeszukanie mieszkania i przejęcie 5 kilogramów narkotyków

Ujawnienie środków odurzających w samochodzie stało się podstawą do dalszych czynności operacyjnych podjętych przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania kierowcy i przeszukali lokal, w którym odkryli znaczne ilości substancji zabronionych. Łącznie zabezpieczono ponad 5 kilogramów narkotyków, wśród których znajdowała się marihuana, amfetamina, metamfetamina, mefedron, kokaina, heroina oraz haszysz. W mieszkaniu znajdowały się również substancje zawierające ketaminę i MDMA, które przekazano do szczegółowych oględzin i badań.

Nielegalna broń palna i fałszywa odznaka policyjna

Podczas przeszukania mundurowi natrafili na dwie jednostki broni palnej, w tym strzelbę oraz przerobiony pistolet gazowy wyposażony w tłumik. Według wstępnej oceny pistolet uznano za broń szczególnie niebezpieczną, a na obu egzemplarzach stwierdzono ślady usuwania numerów identyfikacyjnych. Oprócz broni policjanci zabezpieczyli 100 sztuk amunicji do strzelby oraz 46 sztuk amunicji do broni krótkiej, na które mężczyzna nie miał pozwolenia. W lokalu znaleziono także podrobioną odznakę z napisem Policja oraz gotówkę w kwocie ponad 120 000 zł i ponad 2000 euro.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie podejrzanego

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 43-latkowi szeregu zarzutów, w tym posiadania i uczestniczenia w obrocie znaczną ilością narkotyków. Mężczyzna odpowie również za nielegalne posiadanie broni i amunicji, prowadzenie pojazdu pod wpływem kokainy oraz podrobienie odznaki policyjnej. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności, a czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ursynów.

Źródło: Policja.pl